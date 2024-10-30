Google'a Verilen Para Cezalarının Miktarı 20 Desilyon Doları Aştı

Rusya'da, YouTube üzerindeki bazı kanalları kaldırdığı gerekçesiyle Google'a mahkemeler tarafından verilen para cezalarının toplam miktarı 20 desilyon doları geçtiği bildirildi. Bu gelişme, Rus haber ajansı TASS’a konuşan hukuk uzmanı İvan Morozov'un açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Para Cezaları Süreçleri

Morozov, "Ülkedeki mahkemeler, Google'a YouTube'da yer alan Rus kurumlarına ve kişilere ait bazı kanalları kaldırdığı gerekçesiyle idari para cezaları verdi." ifadesini kullandı. Söz konusu para cezalarının, 9 aylık bir süre içerisinde ödenmemesi durumunda, her gün iki katına çıkacağına dikkat çekti.

İflas Süreci ve Olası Erişim Engelleri

2022 yılında, Google'ın Rusya'daki iştirakinin mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle iflas süreci başlattığını belirten uzmanlar, Google'a kesilen ceza miktarının ödenemeyecek düzeye gelmesi halinde, şirkete ait hizmetlere Rusya'da erişim engeli getirilebileceğini öngörüyor.

Dava Süreci Hakkında Bilgiler

Google aleyhine yürütülen dava sürecinde yer alan, isimleri gizli tutulan bir avukat, "Google, 17 Rus televizyon kanalına mahkeme kararı neticesinde ödemesi gereken tazminat tutarının 20 desilyon doları aştığını belirtti" dedi. Uzmanlar, bu gelişmelerin Google için kritik sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.

Dünya Ekonomisindeki Yeri

Dünya Bankası verilerine göre, 2023'te dünya ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 105 trilyon dolar. Bu bağlamda, 20 desilyon dolar, bu rakamın kentilyonlarca katı anlamına geliyor.