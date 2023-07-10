Gram altın 1800 TL olacak! İslam Memiş tarih verip uyardı

Yatırım yapmak isteyenlerin gözbebeği olan altında son zamanlar da sular durulmuyor, bu dalgalanmanın yaşanmasıyla yatırım yapanlar da ne yapacağını kestirmekte zorlanıyorlar. Altın fiyatları ne durumda Detaylar haberimizde….







İSLAM MEMİŞ ALTINDA 1800 TL İÇİN TARİH VERDİ: ANCAK O ZAMAN OLUR

Uzman ekonomist İslam Memiş, yeni bir altın gram rekorunun 1.800 gram sınırını geçebileceğini söyledi ve olası bir düşüş konusunda uyarıda bulundu. Memiş, gram altın almak için en iyi zamanı açıklamak için "dolar kuruna" bağlı olarak açıkladı. Borsa ile ilgili olarak Memiş, yabancı yatırımcıların beklentilerini tahmin etti.

Altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, borsada beklenen "yabancı yatırımcı" hareketliliği için farklı senaryolar öngördü. Ayrıca doların geleceğinin potansiyel yükseliş ve düşüş eğilimini de değerlendirdi. Memiş, gram altın almak için iyi bir zaman olarak kaydedilen 1800 seviyesini de tahmin etti.

Memiş, borsa ve döviz kurlarını değerlendirirken önce, "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 5900 puanda. Borsada 5470 puana kadar beklemeyi tercih ederim" dedi. 5770 test edilirken yeniden yorumlama gerekir. Muhtemelen burada yüzde 50 alabilirsiniz. Borsa yatırımcıları TL izliyor ve rekor olmasını konuşuyor. Borsayı sadece TL değil, dolar olarak da takip etmek gerekiyor. Memiş, borsa ve döviz kurlarını değerlendirirken önce, "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 5900 puanda. Borsada 5470 puana kadar beklemeyi tercih ederim" dedi. 5770 test edilirken yeniden yorumlama gerekir. Muhtemelen burada yüzde 50 alabilirsiniz. Borsa yatırımcıları TL izliyor ve rekor konuşuyor. Borsayı sadece TL değil, dolar olarak da takip etmem gerekiyor. Çok kolay. Dolar başına endeks. Doların değerini görebilirsiniz. Dolar karşısında değeri hala ucuz olmaya devam ediyor” dedi.

"EYLÜL AYINDA CİDDİ ARTIŞ GÖREBİLİRİZ"

"Muhtemelen eylül ayı gibi yabancı yatırımcı sayısında yüzde 35'i görebiliriz diye tahmin ediyorum. Dolar bazındaki endeksin ucuz olduğunu söyleyebilirim. Bu da yabancı yatırımcıları cezbeder. Eylül'de ciddi artış görebiliriz ama TL bazlı beklemeye devam ediyorum."

DÖVİZ YATIRIMI YAPILIR MI?

"Dolar almak ister misiniz? Hayır. Dolar yerine euro ile döviz alabilirsiniz. Euro-dolar paritesi halen 1.0874 gibi düşük bir seviyede Bu seviyeler ve yılın ikinci yarısında öngördüğüm 1.15 seviyesini referans aldığım için yabancı para birimine yatırım olacaksa ısrarla bunun adı euro olmalı diyorum. Emin olabilirsiniz. Dolar 28 olduğunda euro `da 30 lira üzerinde fiyatlamalar görebiliriz. Peki, elimde TL var döviz almalı mıyım? Hayır beklemeyi tercih ederim Beklemek bir yatırım ve bir fırsattır. Ya dolar düşerse? İyi bir yatırımcı olabilirsin ama şu anda bunu karşılayabileceğini sanmıyorum. Satın alırken en önemli şey kazanmaktır. "

GRAM ALTIN TAHMİNİ

İslam Memiş, gram altının ne zaman alınacağını da açıkladı. Memiş'in ons altın tahminleri çok dikkat çekerken, gram altında zirve ve dip seviyeleri için de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Altının ons fiyatı 1925 dolar seviyesinde. 1920-1935 dolar aralığında devam ediyor. Cuma günkü ABD Tarım Dışı İstihdam verisi bekleniyor. Açıklama gelince yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söylemiştim ancak kısa vade için, temmuz ayı içinde 1860-1960 dolar aralığını takip edeceğimi ifade etmiştim. 1960 test edilir ama oradan tekrar geri gelen ons fiyatı olur diye tahmin ediyorum.

Gram altın TL serbest piyasalarda 1622 - 1632. Bu bant aralıklarında gezinmeye devam ediyor. Yukarıda 1700-1800'lü rakamlar var ama aşağıda tekrar 1550, 1450 lira seviyeleri var. Göbek seviyede yılın ikinci yarısına başlıyoruz. Dolar kurunda 24 lira görmeliyiz ki tekrar giriş yapabilelim. Alınabilir bir seviyede mi? Sabırla beklemek daha doğru bir karar diyebilirim."