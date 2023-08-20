Gram altın 900 TL birden fırlayacak! O ismin açıklamasını duyan kuyumcuya koştu

Altın piyasasının önde gelen isimlerinden İslam Memiş, gram altının değerinde yaşanacak büyük bir artışı öngörüyor. Uzmanın yaptığı grafik analizlere dayanarak, gram altının mevcut 1600 TL seviyesinden gelecek dönemde 2500 TL'ye yükselebileceği öne sürülüyor. Finans ve altın konusundaki uzmanlığıyla bilinen Memiş, yaptığı dikkat çekici açıklamada, bu artışın gerçekleşeceği tarihi de belirtti.

Eğer bu öngörü gerçekleşirse, altın yatırımcıları büyük bir değer artışı elde edebilirler. Ancak, finans piyasaları karmaşık ve değişken olduğundan, her türlü yatırım kararı dikkatli bir şekilde düşünülmeli ve riskler göz önünde bulundurulmalıdır. İslam Memiş'in tahmini, altın piyasasının gelecekteki performansını gösterir nitelikte olabilir, ancak kesinlik taşımadığını unutmamak önemlidir. Yatırımcılar, farklı kaynaklardan gelen bilgileri değerlendirerek kararlarını vermeli ve uzman görüşlerini dikkate almalıdır. İşte detaylar...





ALTIN PİYASASININ ÖNDE GELEN İSMİNDEN UYARI

Altın yatırımcılarının radarında olan İslam Memiş, piyasa analizleriyle gram altının çarpıcı bir yükseliş yaşayacağını öne sürdü. Başlangıçta 1600 TL seviyesinde olan gram altın fiyatının, Memiş'in tahminine göre 2500 TL'ye kadar tırmanacağını duyurdu. Bu çıkış yatırımcıları eyleme geçmeye yönlendirirken, ilerleyen günler altın piyasasının seyrine dair büyük bir merak oluşturdu.

İslam Memiş, alanındaki deneyimine dayanarak yaptığı bu açıklamada, yatırımcılara "tedbirli olun" tavsiyesinde bulunurken, altın piyasasının dalgalı hareketleri ve ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını nasıl etkileyebileceği de tartışılan meseleler arasında yer alıyor. Bu beklenen gram altın yükselişi, yatırımcıları doğrudan ilgilendirirken, piyasanın nabzını tutmaya devam edeceğiz."

Memiş, yaptığı değerlendirmelerin yatırım önerisi taşımadığını ve bu tür konuların uzman kuruluşlar tarafından ele alınması gerektiğini belirtirken, Youtube kanalında yayınladığı videoda şu görüşleri dile getirdi:

Son dönemde piyasalardaki hareketlilik ve fiyat değişiklikleri üzerine yapılan açıklamalarda, İslam Memiş'in altın ve döviz piyasalarına yönelik görüşleri dikkat çekiyor. Memiş, altın yatırımcılarının ilgisini çekiyor ve gram altının büyük bir artış göstereceğini öngörüyor. Bu öngörüsüne göre, 1600 TL seviyesinde başlayan gram altın fiyatı, ilerleyen dönemde 2500 TL'ye kadar yükselebilir.





Memiş'in analizine göre, Borsa İstanbul'un güçlü bir duruş sergilemesine rağmen, satış beklentisi devam ediyor ve 7000 seviyesinin altındaki rakamların gelme olasılığı bulunuyor. Buna rağmen, Memiş borsaya erken giriş yapmanın uygun olmayabileceğini düşünüyor ve borsadan çıkanların dolar karşısındaki enstrümanlarda paralarını değerlendirebileceğini belirtiyor. Altın, gümüş, euro gibi varlıklarda dolar endeksinin yükselmesiyle geri çekilmeler bekleniyor.

Döviz kurlarına odaklanan Memiş, dolar kurunun güçlendiğini ve 27 seviyesinin üzerinde tutunduğunu ifade ediyor. Ağustos ayında 27.50 seviyesinin hedeflendiğini söylüyor ve resmi ve serbest piyasa arasındaki kurlarda belirgin bir fark olduğunu belirtiyor. Memiş, doların yatırım aracı olarak tercih edilmemesi gerektiğini, altın, euro ve borsa gibi varlıkların daha fazla getiri sağladığını ifade ediyor.

Memiş, Ekim ayında dolar karşısındaki varlıklarda bir ralli beklediğini dile getiriyor ve bu ralliye yönelik hazırlıkların şimdiden yapılması gerektiğini belirtiyor. Altın konusunda ise ons altının 1890 dolar seviyesinin destek olarak takip edildiğini, ons altının düşüşünün dolar sahiplerine altın alımı için bir fırsat sunduğunu söylüyor.

Son olarak, gram altının fiyatı ve fiziki piyasada gözlemlediği makas aralığı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altındaki düşüşün fiziki piyasadaki makas aralığını açabileceğini ifade ediyor. Gram altının fiyatıyla ilgili serbest piyasa ile fiziki taraftaki makas aralığının korunduğunu belirtiyor ve fiyat düşüşleri beklentisinin olduğunu vurguluyor.