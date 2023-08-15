Gram altın almak isteyenlere son şans! İslam Memiş 'hemen' diyerek duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: "Bugün Elimde TL Olsa Ben Gram Altın Almalı Mıyım? Hemen Alırdım!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Gram altının durumunu değerlendiren Memiş, "Bugün elimde TL olsa ben gram altın almalı mıyım? Hemen alırdım" şeklinde konuştu.

Yatırım dünyasının önde gelen isimlerinden İslam Memiş, Borsa İstanbul, dolar, euro, ons ve gram altın gibi kritik konularda son gelişmeleri analiz etti. Özellikle altın yatırımcıları için önemli bir açıklamada bulunan Memiş, YouTube kanalından yayınladığı "Kendinizi Kafeste Bulmayın" adlı videoyla yatırımcılara seslendi.

Memiş, "Bu hafta piyasalarda sakin bir seyir gözlendi, ancak belirsizlik de arttı. Döviz ve altın gibi yatırım araçlarında bekleyenler ne yapmalı? Ağustos ayında piyasaları nasıl bir süreç bekliyor? Hangi faktörler, hangi enstrümanları etkileyecek?" sorularına yanıt aradı.

Borsa İstanbul'da Artış Devam Ediyor

İslam Memiş, Borsa İstanbul'un son durumunu da değerlendirdi. Borsa İstanbul'un 7714 puanda, yüzde 3.67'lik değer artışı ile haftayı tamamladığını belirtti. Ancak Memiş, bu artışın ardında yatan nedenleri ve gelecekteki eğilimleri yakından izlediğini söyledi. Özellikle faiz oranlarındaki durum ve Kâr/Zarar Marjı (KKM) getirilerinin yüksekliği hakkında önemli gözlemler yaptı.

Altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmaların ve küresel ekonomik belirsizliğin yatırımcıları tedirgin ettiği dönemlerde İslam Memiş'in bu açıklamaları, yatırımcılara önemli bir perspektif sunuyor. Gram altın için verdiği rakamla ilgili bu açıklamalar, yatırım yapmayı düşünenler için dikkate değer bir yönlendirme olarak kabul ediliyor.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş: "8000 Puana Doğru İlerlesek de Riskler Var" - Dolar ve Euro Tahminleri

Piyasaların nabzını tutan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli ipuçları verdi. Memiş'in açıklamaları, döviz ve ekonomi piyasalarında gelecek dönemde ne gibi gelişmelerin yaşanabileceğine dair yol gösterici nitelik taşıyor.

8000 puan hedefine dair konuşan Memiş, bekleyişini sürdürdüğünü belirtti. Piyasada her dönemin risklerle dolu olduğunu ifade eden Memiş, 8000 puan hedefine ulaşsak bile bu seviyede de risklerin bulunduğuna dikkat çekti.

Dolar ve Euro Tahminleri

Döviz piyasalarına dair ise Memiş, üçlü kur politikasının geri döndüğünü ve resmi kur, serbest piyasalar ve bankalar arasındaki ilişkinin öne çıktığını vurguladı. Özellikle doların serbest piyasa yaklaşımı ve resmi kur arasındaki farka işaret eden Memiş, doların yükselme eğilimini sürdürebileceğini belirtti. 27.50 seviyesine işaret ederek ağustos beklentisini paylaştı.

Euro'nun ise daha yatay bir seyir izlediğini belirten Memiş, euro-tl paritesinde serbest piyasadaki aralığı 29.58 - 29.69 olarak gösterdi. Euro-dolar paritesinde ise 1.10'un altındaki rakamların dolar sahipleri için fırsat sunduğunu ifade etti. Memiş, euro-dolar paritesindeki 1.15 beklentisini korudu.

Dolar Mı, Euro Mu? Memiş'ten Öneri

Dolar ve euro arasında tercih yapacaklara önerilerde bulunan Memiş, 1.10 altının her zaman bir alım fırsatı olduğunu belirtti. Dolar ve euro tercihi arasında bir seçim yapacak olanlara ise "Dolar alma, eğer alacaksan euro al" tavsiyesinde bulundu. Memiş, doların ödeme aracı olarak kullanılmasının yanı sıra en az kazandıran yatırım aracı olduğunu dile getirdi.

İslam Memiş'in açıklamaları, yatırımcılar için gelecekteki döviz ve ekonomi piyasalarının seyrine dair önemli bir bakış açısı sunuyor.

Altın Uzmanı İslam Memiş: "Gram ve Ons Altın Yatay Seyirde" - Altın ve Ons Altın Analizi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram ve ons altın piyasalarında mevcut durumu değerlendirdi. Hükümetin altına kota kararı ve 1 gram altın üretiminin durdurulması gibi önemli gelişmeleri yorumlayan Memiş, altın yatırımcılarına önemli ipuçları verdi.

Ons Altın ve Gram Altın Analizi

İslam Memiş, ons altın ve gram altın piyasalarında yaşanan yatay seyri değerlendirdi. Ons altının 1915 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin belirsiz bir yönü işaret ettiğini ifade etti. Yön belirlediğinde direnç ve destek seviyelerinin test edileceğine dikkat çekti. Bu hafta ons altının 1910 - 1930 aralığında işlem gördüğünü belirtti.

ABD enflasyon verisinin de altın piyasasını etkilediğini belirten Memiş, ABD'deki enflasyonun yüzde 3.2 olarak açıklandığını ve gelecek dönemde enflasyonun yeniden artabileceğini öngördü.

İki Olası Senaryo

İslam Memiş, ons altının geleceğine dair iki olası senaryoyu değerlendirdi. Ya ons altının 1918 altında haftalık kapanış yapacağını ve 1890 seviyelerini test edeceğini, ya da 1930 seviyesini aşarak 1960'a doğru ilerleyeceğini ifade etti. Altın fiyatlarının dar bant aralığına sıkıştığına dikkat çeken Memiş, yatırımcıların da bu durumun etkisiyle kararsızlık yaşadığını belirtti.

Gram Altın Durumu ve Altın Kotası

Gram altında ise Türk Lirası karşısında 1665 TL seviyesinde olduğunu belirten Memiş, serbest piyasalarda ise gram altının 1712 - 1718 aralığında işlem gördüğünü aktardı. Altının ithalatta artışa bağlı olarak kotaya tabi tutulduğunu ve ek vergiler getirildiğini vurguladı.

İslam Memiş'in açıklamaları, altın ve ons altın yatırımcıları için gelecekteki hareketlenmeleri ve fiyatları etkileyebilecek faktörleri analiz ediyor.

Altın Uzmanı İslam Memiş: Rafineriler 1 Gram Altının Altında Üretim Yapmayacak - Altın Fiyatları ve Analizi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki önemli gelişmeleri değerlendirdi ve altın yatırımcılarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rafinerilerin artık 1 gram altından daha küçük değerlerdeki altınları üretmeyeceğini belirten Memiş, gram altın fiyatlarına dair önemli analizler sundu.

1 Gram Altın ve Altın Üretimi

İslam Memiş, rafinerilerin artık 1 gram altının altında değerlerdeki altınları üretmeyeceğini açıkladı. Bu durumun altın piyasasında önemli bir etki yarattığını ifade etti. Yatırımcıların özellikle yarım gram altın gibi daha küçük değerlerdeki altınların geleceğine dair merakları olduğunu belirten Memiş, bu konuda açıklık getirdi. Mevcut piyasada dolaşan altınların sorun teşkil etmediğini vurguladı.

Gram Altın Analizi ve Fiyat Tahmini

Gram altın için 1680 - 1700 seviyelerini önerdiğini belirten İslam Memiş, son zamanlarda gelen kısıtlamaların yüzde 4'lük bir değer artışına neden olduğunu aktardı. Resmi kura ve serbest piyasaya olan fiyat farkına dikkat çeken Memiş, bu farkın artık en az 50 TL civarında olacağını ifade etti. Gram altının resmi kurdaki ve serbest piyasadaki fiyatlarının farklılaşacağını söyledi.

Gram Altın ve Yatırım Fırsatı

Memiş, gram altın fiyatlarının TL 1700 altına sarkmayabileceğini belirtti. Kendisine yöneltilen "Bugün elimde TL olsa, gram altın almalı mıyım?" sorusuna ise "Hemen alırdım" yanıtını verdi. Memiş, 1880 TL hedefinin hala geçerli olduğunu ve 1800 seviyesinin kırılması durumunda yeni bir yol haritası çıkaracaklarını belirtti. Ancak bu açıklamaların yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi.

İslam Memiş'in açıklamaları, altın yatırımcıları için önemli bilgiler ve gelecekteki fiyat hareketleri hakkında önemli ipuçları sunuyor.