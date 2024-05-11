Gram altın biriktirenlere gemileri yaktıracak uyarı! Uzman isim piyasacıları uyardı

Altın piyasasında belirleyici bir döneme girildi. Gram altın toplayanlar dikkat, altın piyasasının öngörücüsü son ikazını yaparak bildirdi, “Sahip olduğunuz her şey aniden yok olabilir!”

Son zamanlarda dalgalı bir grafik çizen gram altın fiyatları, yükseliş ve düşüşlerle yatırımcıları tedirgin ediyor. Uzmanların değerlendirmelerini sabırsızlıkla bekleyen yatırımcılara, altın piyasalarının bilirkişisi olarak tanınan İslam Memiş’ten önemli bir uyarı geldi. Memiş, gram altın fiyatları hakkında “son ikaz” niteliğindeki açıklamasıyla yatırımcılara durumu detaylı bir şekilde açıkladı.





Altın sahipleri için dikkat çekici bir dönem yaşanıyor. Piyasadaki dalgalanmaları dikkatle izleyen yatırımcılar, altının gelecekteki yönü hakkında uzman görüşlerine başvuruyor.

Özellikle gram altın toplayanlar için, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in son açıklamaları büyük önem taşıyor. Altın yatırımı yapmadan önce bu değerlendirmeleri göz önünde bulundurun.

ALTIN PİYASASINDA BEKLENTİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Altın piyasalarındaki uzman İslam Memiş, altın fiyatlarının düşüş eğiliminin sürmesini öngörüyor. Gram altın için tahmini, 2 bin 450 TL olarak ifade eden Memiş, buna rağmen altının, yatırımcılara en fazla getiri sağlayan araç olmaya devam edeceğini vurguluyor.





ALTIN YATIRIMCILARINA ÖNEMLİ UYARILAR VE FED’İN FAİZ KARARININ ETKİLERİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED’in faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti ve gram altın için kritik bir eşik olarak 2 bin 450 TL’yi işaret etti.

Ayrıca, ons altın fiyatları için alım yapılacak uygun seviyelerin 2 bin 280 ile 2 bin 380 dolar arasında olduğunu belirtti.





İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YATIRIMCILARINA STRATEJİK TAVSİYELER

Memiş, altın yatırımcılarına yönelik önerilerini sıralayarak, banka işlemleri gerçekleştirenlerin makas aralıklarını yakından izlemeleri gerektiğini vurguladı.

Mevcut piyasa koşullarında risk almanın uygun olmadığını ifade eden Memiş, altın sahibi olanların sabırlı olmalarını ve alım yapmayı düşünenlerin belirlediği fiyat seviyelerini takip etmelerini önerdi. İki haftalık bir süre zarfında sabırlı olan yatırımcıların kazanç elde etmeye başlayacağını söyledi.