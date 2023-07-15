Gram altın durdurak bilmiyor: 15 Temmuz 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları

14 Temmuz 2023 Cuma günü gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gram altın hızla değer kazandı ve hem Kapalıçarşı'da hem de serbest piyasada rekor seviyelere ulaştı. ABD'nin enflasyon kararının ardından yatırımcılar, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan FED faiz kararını bekliyor.





14 Temmuz 2023 Cuma günü gram altın fiyatı en yüksek 1667 TL seviyesine kadar çıktı. Çeyrek altının en yüksek fiyatı ise 2723 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ise 5446 TL seviyesine ulaştı. Kapalıçarşı'da gram altının kapanış fiyatı 1658 TL, çeyrek altının kapanış fiyatı 2708 TL ve yarım altının kapanış fiyatı 5417 TL olarak belirlendi.

14 Temmuz 2023 Cuma günü, gram altın fiyatları yükseliş trendini sürdürerek rekor seviyelere ulaştı. Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altının alış fiyatı 1.647,17 TL ve satış fiyatı 1.647,49 TL olarak belirlendi. Aynı gün çeyrek altın alış fiyatı 2.635,47 TL ve satış fiyatı 2.693,64 TL arasında hareket etti. Yarım altın ise alış fiyatı 5.254,47 TL ve satış fiyatı 5.387,29 TL olarak kaydedildi. Bu yükseliş eğilimiyle birlikte altın fiyatlarındaki genel artış trendi dikkat çekiyor. ABD enflasyon rakamlarının etkisiyle yatırımcılar, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan FED faiz kararını bekliyor.