Gram altın o tarihten sonra 2000 TL olacak

Mali analist İslam Memiş, gram altındaki yükseliş öncesinde altın sahiplerini ve borçlularını uyardı. İslam Memiş, altının önce 1800 TL, ardından 2000 TL ile rekor kıacağını ifade etti. İslam Memiş'in açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Menkul Kıymetler Borsası rekor kırdı. Değer yüzde 3 arttı. Borsa tarafında ise bekleme devam ediyor. Yatırımcıların çoğunlukla geri çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu fark ettim. Aradaki fark Dolar arasındaki döviz kuru kapandı. Hala ucuz.

Merkez Bankası'nın faizleri artırmasının ardından resmi döviz kurunun 25,20 liraya düştüğünü gördük. Oradan tekrar 26 liraya çıktı. Önemli olan yüksek faizlerden sonra yatay olmasıdır. Dolar alınıp alınmayacağını soruyorlar, ben de dolar bir yatırım aracı değil diyorum, en az getiriyi onlar veriyor. Sene sonunda 29.50-29.70 gibi yılı bitireceğimizi düşünüyorum. Doları yatırım aracı olarak görüp satın almanın hiçbir anlamı yok. Doların düşüşü kalıcı değildir, yukarı yönlü hareket bekliyorum.





Euro ile dolar arasındaki parite ise 1,08 seviyesinde. Bu iyi birşey. 1,0793'e geri çekildi. Dolar mı euro mu, elbette cevap eurodur. Euro bu yılın sonuna doğru dolar karşısında daha yüksek getiri sağlayacak. Düzenli olarak döviz satın alanların euroya dikkat etmesi gerekiyor. Parite açısından yılsonuna kadar 1,15 seviyesini bekleme durumuna devam ediyoruz. Yurtdışı borsadaki durum istikrarlı olduğundan bu paritede herhangi bir pozitiflik görmüyoruz."

İslam Memiş, dolar, euro ve borsa değerlendirmeleri sonrasında gram altın için maksimum tahminini açıkladı. Memiş, gram altının maksimum tahminini şöyle açıklıyor:

“Geçen hafta bir ons altın 1914'ten bu yana kapandı. Bu güçlü bir kapanıştı. Dolardaki yükselişe rağmen endeksin 104,32'ye yükselmesine rağmen ons altının 1900 seviyesinin üzerinde kapanması, 2-3 hafta içinde onsun 2000 doların üzerinde bir hareket görmesine şaşırmamamız gerektiğini göstermekte.. 2-3 haftada 2000'den fazla saldırı görme ihtimalimiz arttı. Altını olan beklesin. Bu büyük olasılıkla eylül ortasına veya eylül sonuna denk gelecek, bakalım gram altın ve TL dolar nereye gidecek.

Altın gram TL 1700'ün altına geriliyor. Çünkü doların güçlü düşüşünü görüyoruz. Gram altın yatırımına evam edin, yılın sonu tahminim 1880. Eğer o kırılırsa belki 2000 lira gibi rakamın önü bile açılır. Bu seviyeden gram altın almanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Serbest piyasada 1698 lira seviyesinde bulunuyor. 1700’ün altında bir sayı var. Gram Altın çok fazla geri çekilmek istemiyor. Ons fiyatı yükselişe geçtiğinde Ekim ayından itibaren 1800'leri görmeye başlayacağız.1.700 liranın altı kalıcı değil.

Bir ons gümüşün maliyeti 24,28 dolardır. Daha önce 22,22 USD idi. Bu artık diptir. 2 dolarlık bir fiyat artışından bahsetmiştik. Setin maliyeti 26 dolar ve 28 dolar olacak. Gümüş resmi kurda 20,72 gram, serbest piyasada ise 21,47 lira. 21 doların üzerinde. Burada da 22, 24 ve 26 gümüş lira-gram artışlarını göreceğiz. Burada olumlu beklentilerim var."