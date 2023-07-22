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Gram altın uçuşa geçti: Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altınında rakamlar fırladı

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Gram altın uçuşa geçti: Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altınında rakamlar fırladı
Altın sahipleri sevinsin! Altın fiyatları tarihi rekorlara doğru hızla ilerliyor. Gram altın özellikle 12 Temmuz'da ABD enflasyon rakamlarının beklentileri aşmasıyla rekor üstüne rekor kırıyor. Kapalıçarşı'da bugün 1752 TL'ye kadar yükselen gram altın, yatırımcıları heyecanlandırıyor. Detaylar haberimizde...

Müjdeli haberler altın sahipleri için gün geçtikçe artıyor. Son günlerde gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Özellikle 12 Temmuz'da ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanması, altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Gram altın, Kapalıçarşı'da gün içinde 1752 TL seviyesini görmesiyle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Dikkatler şimdi 18 Temmuz 2023 Salı gününe çevrildi. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve 26 Temmuz'da açıklanacak olan FED faiz kararı, piyasaların yönünü belirlemekte önemli bir rol oynayacak. Bu iki ekonomik verinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında nasıl bir seyir izleneceği büyük bir merak konusu.

GÜNCEL KUR FİYATLARI

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Altın fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik gelişmeler gibi birçok faktörden etkilenir. Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan faiz kararları ve ekonomik veriler, altın piyasasının geleceği açısından belirleyici olacak.

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