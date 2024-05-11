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Gram altına tapunuz hazır! Büyükşehirlerde kapış kapış gidiyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altında, İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere Türkiye genelinde 33 şehirde arsa satışı gerçekleştirecek. Açık artırma ile satışa sunulan arsalar için başlangıç fiyatı 15 bin TL olarak belirlendi. Bu önemli yatırım fırsatına katılarak, açık artırmanın heyecanını yaşayabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:40
Gram altına tapunuz hazır! Büyükşehirlerde kapış kapış gidiyor

Konut ve arazi piyasalarında yaşanan fiyat yükselişleri, yatırımcıları yeni seçenekler aramaya yönlendirdi. Konut kredisi faiz oranlarının artmasıyla, insanlar imarlı arazilere ilgi göstermeye başladı ve kendi evlerini inşa etmeye karar verdiler. Bu dönemde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcıların dikkatini çekebilecek yeni promosyonlarını aktif bir şekilde devam ettiriyor. KDV muafiyeti sayesinde piyasaya sunulan 391 arazi, konut yapımından ticari, sanayi ve turizm tesisleri kurmaya kadar bir dizi amaç için mükemmel birer seçenek sunuyor. İşte, arz edilen arazilerin yer aldığı şehirler ve onların başlangıç tahmini değerleri...

toki

TOKİ, YATIRIMCILAR İÇİN ÖZEL ARSA SATIŞI DUYURDU!

TOKİ’nin heyecanla beklenen arsa satışları için geri sayım başlamış durumda. 7 ve 8 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan açık artırma ile Türkiye genelinde 33 ilde toplam 391 arsa, yeni sahiplerini arıyor. 

KDV dışında, %25 peşinat ve 48 ay taksit seçeneği ile sunulan bu eşsiz fırsat, yatırımcılar için benzersiz bir imkan sunuyor.

TOKİ’NİN BELİRLEDİĞİ ARSA SATIŞ BAŞLANGIÇ TEMİNATLARI

TOKİ’nin arsa satışları için aşağıdaki başlangıç teminat bedelleri belirlenmiştir:

• 0 ile 500.000 TL arasındaki her arsa için 15.000 TL teminat bedeli,

• 500.001 ile 2.500.000 TL arasındaki her arsa için 75.000 TL teminat bedeli,

• 2.500.001 ile 10.000.000 TL arasındaki her arsa için 350.000 TL teminat bedeli,

• 10.000.001 ile 25.000.000 TL arasındaki her arsa için 750.000 TL teminat bedeli,

• 25.000.001 ile 50.000.000 TL arasındaki her arsa için 1.500.000 TL teminat bedeli,

• 50.000.001 TL ve üzeri her arsa için 3.000.000 TL teminat bedeli.

Ek olarak, Diyarbakır Kayapınar ve Şanlıurfa Eyyübiye’deki belirli taşınmazlar için, satış bedellerinden bağımsız olarak 5.000.000 TL teminat bedeli uygulanacaktır.

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