Gram altında 1000 TL kazandıracak formül! Ünlü ekonomist gizli ayrıntıyı verdi

Dolar kuru hakkında çeşitli iddialar ön plana atılırken gram altın ile ilgili uzmanların yanı sıra siyasilerden de tahminler geldi. Ekonomi yazarı Necmettin Batırel, bu defa gram altın için şaşırtan açıklamalar geldi.

YÜKSEK ENFLASYONUN ETKİLERİ

Yılın ilk çeyreğine küresel borçlar 305 trilyon dolarla rekora çıkarken hane halkının borcu 57.6, kamu borçları 85,6, banka borçları 69.8, finans dışı şirket borçları 91.9 trilyon dolar olarak kayıtlarda yerini aldı. Enflasyon oranlarının artış göstermesiyle beraber küresel ekonomik büyüme, önemli borç yükleri ise krizi etkileyecek seviyeye geldi.





2023 Ekim ayına kadar 3 bin dolara ulaşacağına dair tahminler yapılırken hisse senedi piyasaları 1982’de başlayan 41 yıllık boğa hareketinin sonuna geldi. İşsizlik artarken imalat sektöründe Haziran ayında 46.3 ile beklentinin altında kalındı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ekim ayıyla beraber ons tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı düşünülüyor. 1950 doları aşarken, 1988 dolara ulaşması tahminler arasında. 2020 ve 2050 ve 2070 dolar dirençlerini test edecek.

Gram altın sırasıyla 1580, 1636 – 1677 – 1701 - 1800 – 2000 TL seviyelerini test edebilir. Bu rakamlar dolar 25 TL olarak ele alınırken henüz test aşamasına gelinmedi. ONS ekim ayında 3 bin doları gördüğünde gram altın ise 2500 TL'yi geçecek.