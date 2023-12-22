Gram altında 2000'li fiyatları unutun! Tam 1500 TL birden uçuşa hazırlanın: Tarih verildi

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken gram altın üzerinde 3.500 TL'yi göreceği tahminleri yapıldı. Altın uzmanından şok edici tahminler gelirken zirve yarışı belli oldu.

Gram altında 2000'li fiyatları unutun! Tam 1500 TL birden uçuşa hazırlanın: Tarih verildi
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Altın piyasası uzmanı Hatice Kolçak'ın dikkat çeken analizleri üzerine gram altının geleceği nokta belli oldu. Gram altında önemli yükseliş yaşanırken beklentiler üzerine Kolçak, yatırımcıları uyardı.

Altın fiyatlarında yaşanan coşkulu döneme odaklanırken FED faizlerinin etkisinin azalmaya başlandı. 2024 senesine doğru giderken tarihi zirvelere ulaşırken ve ilerleyen yıllarda 2.500 doları aşacağı görüldü. Yatırıcımlar kılavuzluk edilirken önemli bilgilerin stratejisini yayınladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLAR

Gram altın

Alış: 1.880,26

Satış: 1.880,55

Çeyrek altın

Alış: 3.008,41

Satış: 3.074,69

altın

Cumhuriyet altın

Alış: 12.033,64

Satış: 12.261,16

Yarım altın

Alış: 5.998,02

Satış: 6.149,39

Altın/Gram Spot

Alış: 2.019,16

Satış: 2.020,07

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