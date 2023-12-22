Gram altında 2000'li fiyatları unutun! Tam 1500 TL birden uçuşa hazırlanın: Tarih verildi
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken gram altın üzerinde 3.500 TL'yi göreceği tahminleri yapıldı. Altın uzmanından şok edici tahminler gelirken zirve yarışı belli oldu.
Altın piyasası uzmanı Hatice Kolçak'ın dikkat çeken analizleri üzerine gram altının geleceği nokta belli oldu. Gram altında önemli yükseliş yaşanırken beklentiler üzerine Kolçak, yatırımcıları uyardı.
Altın fiyatlarında yaşanan coşkulu döneme odaklanırken FED faizlerinin etkisinin azalmaya başlandı. 2024 senesine doğru giderken tarihi zirvelere ulaşırken ve ilerleyen yıllarda 2.500 doları aşacağı görüldü. Yatırıcımlar kılavuzluk edilirken önemli bilgilerin stratejisini yayınladı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLAR
Gram altın
Alış: 1.880,26
Satış: 1.880,55
Çeyrek altın
Alış: 3.008,41
Satış: 3.074,69
Cumhuriyet altın
Alış: 12.033,64
Satış: 12.261,16
Yarım altın
Alış: 5.998,02
Satış: 6.149,39
Altın/Gram Spot
Alış: 2.019,16
Satış: 2.020,07