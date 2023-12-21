Gram altında dananın kuyruğu koptu! Bu rakama yükseleceğini duyan kuyumcuya akın ediyor!

Altın piyasasında kritik bir uyarı, Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan geldi. Kolçak, altın fiyatlarında yeni bir rekor seviyenin yaklaşabileceğine dikkat çekerek küresel piyasalarda ons altının değer kazanmasının gram altın fiyatlarını etkileyebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

ALTIN SATMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT





Kolçak'ın analizine göre, FED faizlerinin etkisinin azalmasıyla birlikte ons altında 2024 yılına doğru tarihi zirveler görülebileceğini belirtti. Ons altının 2024 yılında 2 bin 500 dolarları, ilerleyen yıllarda ise 3 bin dolarları görebileceği öngörüsünde bulundu.

Gram altın için de Kolçak önemli bir değerlendirme yaptı. Hatice Kolçak, yıl sonuna doğru gram altının 2 bin TL'yi görebileceğini ifade etti. Ayrıca, ons altındaki olumlu trendin yıl sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

Uzman, yatırımcılara beklenmedik fiyat hareketlerine karşı dikkatli olma çağrısı yaparak, uzun vadeli düşünenler için toplama döneminin başladığını söyledi.

17 Aralık Altın Fiyatları:

- Gram Altın Alış: 1.880,26 Türk Lirası / Satış: 1.880,55 Türk Lirası

- Çeyrek Altın Alış: 3.008,41 Türk Lirası / Satış: 3.074,69 Türk Lirası

- Cumhuriyet Altını Alış: 12.033,64 Türk Lirası / Satış: 12.261,16 Türk Lirası

- Yarım Altın Alış: 5.998,02 Türk Lirası / Satış: 6.149,39 Türk Lirası

- Altın/GR Spot Fiyatı: 2.019,16 - 2.020,07 Türk Lirası