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Gram altında ibre tersine döndü! Altın fiyatlarına FED darbesi!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 20:19
Gram altında ibre tersine döndü! Altın fiyatlarına FED darbesi!

Altın piyasasında işler değişiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN PİYASASINDA DEĞİŞİMLER

Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutmaya karar verirken ABD FED toplantısı ile ilgili tutanaklar enflasyon düşüşünün beklenen zamandan daha uzun olabileceğini ortaya çıkardı. Ancak uzman kişiler panik yapılmaması gerektiğini söyledi. Federal Açık Piyasa Komitesi 30 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde yapılan toplantıyla ilgili tutanakları paylaştı. Politika faizleri yüzde 5.5-5.50 arasında sabit bırakılsa da faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olabileceği ortaya çıktı. FED etkilileri enflasyon oranlarının geçtiğimiz sene yavaşlasa da son aylarda yüzde 2 hedefine ulaşmadığını belirtti. Ortaya çıkan bu sonuçlar faiz artış ihtimalinin de güçlendiğini ortaya çıkarıyor. 

altın fiyatlarında işler değişecek

Yetkililer enflasyon düşüşü ile ilgili işaretler görmediği için mevcut sıkı para politikalarını sürdürmeye ya da işgücü piyasasında zayıflama yaşanması durumunda faizlerin indirilmesinin göz önünde bulundurulacağını söylüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise konu ile ilgili şunları söylüyor; '2 bin 380 dolar seviyesine kadar düşüş yaşanacak. Düşüş tahminlerim sürüyor. ONS altın düşünce gram altın 2 bin 485 TL seviyelerinde. Gram altındaki 2 bin 480 TL destek seviyesi çalışıyor. Altın kısmında dalgalanmalar yaşanacak. Panik yaşamaya gerek yok.'

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 2.456,45 lira

Çeyrek altın: 4.016,30 lira

Yarım altın: 8.032,60 lira

Cumhuriyet altını: 16.016 lira

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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