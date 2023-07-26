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  3. Gram altında kaçınılmaz son, eli mahkum gelecek! Altın borcu olana karalar bağlatacak rakam o tarihte geliyor

Gram altında kaçınılmaz son, eli mahkum gelecek! Altın borcu olana karalar bağlatacak rakam o tarihte geliyor

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Gram altında kaçınılmaz son, eli mahkum gelecek! Altın borcu olana karalar bağlatacak rakam o tarihte geliyor
Enflasyon oranlarının her geçen gün artış göstermesi üzerine gram altının akıbeti merak konusu oldu. Ons altın dolar seviyesine ulaşırken yeni rekorlara imza atıldı. İşte uzman isim İslam Memiş'ten gram altının yeni rakamı geldi.

ABD enflasyon verilerinin açıklanması üzerine artışlar başladı. 1960 dolara ulaşan ons altın ise piyasa üzerinde yeni hareketliliğe neden oldu. Gelişmeler üzerine yeni piyasa değerlendirmelerinde bulunan Memiş, altın hakkında son açıklamaları yaptı.

Yılın ikinci yarısına gelinirken dolar kurundaki desteğin altına geçtiği görülüyor. Gram altın yatırımcısına yüzde 50 kazanç sağlanırken yalnızca dolar kurunda destek alarak bu getirin olduğu belirlendi. Amerika'nın enflasyon oranları üzerinden beklentilerin karşılandığını dile getiren Memiş, ons altında ki bu haftaki beklentinin 1960 olduğuna değinirken tekrardan 1920 dolar desteği olduğunu belirtti.

2024 gram altın

YENİ YILDA GRAM 2 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Altın fiyatlarının yükseleceğini fakat aynı zamanda kazandıracağı bilgisi verilirken altın uzun vadeli yatırım aracı olduğunun altını çizdi. Günümüzde 1750 TL'den alınan altın, 2024 senesinde 2 bin TL seviyelerinde olacağını belirtti.

Bu seviyelerden altın, gümüş, döviz alımlarında beklenmesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. 

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