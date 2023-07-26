Gram altında kaçınılmaz son, eli mahkum gelecek! Altın borcu olana karalar bağlatacak rakam o tarihte geliyor

ABD enflasyon verilerinin açıklanması üzerine artışlar başladı. 1960 dolara ulaşan ons altın ise piyasa üzerinde yeni hareketliliğe neden oldu. Gelişmeler üzerine yeni piyasa değerlendirmelerinde bulunan Memiş, altın hakkında son açıklamaları yaptı.

Yılın ikinci yarısına gelinirken dolar kurundaki desteğin altına geçtiği görülüyor. Gram altın yatırımcısına yüzde 50 kazanç sağlanırken yalnızca dolar kurunda destek alarak bu getirin olduğu belirlendi. Amerika'nın enflasyon oranları üzerinden beklentilerin karşılandığını dile getiren Memiş, ons altında ki bu haftaki beklentinin 1960 olduğuna değinirken tekrardan 1920 dolar desteği olduğunu belirtti.





YENİ YILDA GRAM 2 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Altın fiyatlarının yükseleceğini fakat aynı zamanda kazandıracağı bilgisi verilirken altın uzun vadeli yatırım aracı olduğunun altını çizdi. Günümüzde 1750 TL'den alınan altın, 2024 senesinde 2 bin TL seviyelerinde olacağını belirtti.

Bu seviyelerden altın, gümüş, döviz alımlarında beklenmesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.