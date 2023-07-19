Gram altında piyasaları sallayan tahmin! TL'si olan altına koşacak: O tarihte 1800 TL'ye yükselecek

Son haftalarda altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseldiği bir dönemdeyiz. Bu durum, vatandaşları altın fiyatlarının ne kadar daha yükseleceği konusunda endişelendiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in uyarısı da bu konuda dikkat çekici olmuştur. Dolayısıyla, günümüz altın fiyatları büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Özellikle gram altın fiyatı belirli bir tarihte net 1800 TL seviyesinde bulunmaktadır. Bu durum, altın alımı yapmak isteyen kişilere bir fikir vermektedir. Gram altın, genellikle yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından tercih edilen bir altın birimidir. Bu sebeple, altın fiyatlarının yakından takip edilmesi ve doğru bir zamanda alım yapılması önemlidir. Ancak, altın fiyatlarına etki eden birçok faktör bulunmaktadır.





Küresel ekonomik durum, piyasa talebi, arz ve talep dengesi gibi faktörler altın fiyatlarının dalgalanmasına sebep olabilir. Bu nedenle, altın alımı yapmadan önce piyasa koşullarını ve uzmanların görüşlerini dikkate almak önemlidir. Altın yatırımı yaparken riskleri de göz önünde bulundurmak ve bilinçli bir şekilde hareket etmek gerekmektedir. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kazanç sağlamak mümkün olabileceği gibi, aynı şekilde değer kaybı da yaşanabilir. Bu sebeple, yatırımcıların risk toleranslarını değerlendirmeleri ve uzman tavsiyelerine başvurmaları önemlidir. Altın, genellikle güvenli bir liman olarak kabul edilir ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde talep artabilir. Ancak, her yatırım gibi altın yatırımı da dikkatli bir şekilde yapılmalı ve kişisel finansal hedeflerle uyumlu olmalıdır. İşte detaylar...





ALTIN FİYATLARINDA İNANILMAZ YÜKSELİŞ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gelecek 2 ay için altın fiyatları hakkında uyarılarda bulundu. Ons altında beklentilerinin gerçekleştiğini ve kısa vadeli bir gerileme olabileceğini belirtti. Ancak önümüzdeki aylarda ons altının 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyelerine yükselebileceğini tahmin ettiğini söyledi. Bu nedenle, altına sahip olan yatırımcılara en az 2 ay beklemelerini önerdi.

Gram altın, yılın ilk yarısında dolar kurundan destek alarak yatırımcısına yüzde 50 kazandırdı. İkinci yarıda da ons altından destek alarak yükselişini sürdüreceğini tahmin ediyor ve Ağustos sonu-Eylül gibi 1800 lira seviyesine kadar yükselebileceğini belirtti.

17 Temmuz tarihindeki altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın: 1.646,78 lira alış, 1.647,07 lira satış.

Cumhuriyet Altını: 10.595,00 lira alış, 10.845,00 lira satış.

Yarım Altın: 5.297,00 lira alış, 5.448,00 lira satış.

Çeyrek Altın: 2.657,00 lira alış, 2.724,00 lira satış.

Tam Altın: 10.572.37 lira alış, 10,778,15 lira satış.

Altın fiyatlarındaki değişiklikler, yatırımcılar tarafından yakından takip edilmelidir. İslam Memiş'in tahminleri ve uzman görüşleri, altın yatırımlarında karar verirken dikkate alınmalıdır. Ancak altın fiyatları, birçok faktörden etkilendiği için riskler ve dalgalanmalar da bulunmaktadır. Yatırımcıların risklerini değerlendirmesi ve uzmanlardan tavsiye almaları önemlidir. Altın yatırımı yaparken piyasa koşullarını ve kişisel finansal hedefleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir.