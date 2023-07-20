  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Gram altında rekor dalgası bitmedi! Altını olanlar dikkat: Gram altın o tarihte 2 bin TL'ye fırlayacak!

Gram altında rekor dalgası bitmedi! Altını olanlar dikkat: Gram altın o tarihte 2 bin TL'ye fırlayacak!

Yayınlanma:
Gram altında rekor dalgası bitmedi! Altını olanlar dikkat: Gram altın o tarihte 2 bin TL'ye fırlayacak!
Gram altınla ilgili yeni bir rekor geliyor. Uzman, gram altının hangi tarihte 2000 TL olacağı konusunda flaş bir tahmin yaptı.

Altın fiyat hareketleri haftanın üçüncü gününde yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Para piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcıları gram altının 2 bin lira olma ihtimali olduğu konusunda uyardı.

İnternette tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altının yanı sıra gram altın fiyatları da aranır.

GRAM ALTIN ​​REKORLAR KIRACAK!

Gram altın o tarihte 2 bin TL'ye fırlayacak

Altın ve döviz piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcılara dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. "Yurt dışı piyasanın etkisiyle ve iç piyasadaki dolar/TL çarpanının etkisiyle iç piyasada altın fiyatlarında bir miktar yükseliş görüyoruz. Bayram öncesi altın 1600 seviyelerine dokunarak 1635 lira civarına ulaştı. Önümüzdeki günlerde 1650 lirayı aştıktan sonra belki 1700 lirayı, ardından 1750 lirayı ve yıl sonunda 2000 lirayı aşarak bir gramın altında" diyen uzman isim, açıklamalarına şöyle devam etti:

"GRAM 2.000 TL'Yİ GÖRECEK"

Gram altın o tarihte 2 bin TL'ye fırlayacak

"Bu yüzden yıl sonuna kadar gam altın için yeni rekorlar bekliyorum. Tabii altının dış piyasadaki ons fiyatına da bağlı fakat her halükarda altının gramı 2 bin lira olur diye düşünüyorum. Enflasyon yükselmeye devam ettiği sürece insanların paralarını korumak için altın almaya devam edeceklerini düşünüyorum. Ayrıca düğün sezonuna da girmiş bulunmaktayız, fiyatı yüksek olmasına rağmen altının alım gücü hala yükselmektedir. Bu da fiyat artışlarını etkileyecektir."

“ALTIN ​​FİYATI TATMİN OLACAK”

Gram altın o tarihte 2 bin TL'ye fırlayacak

Altın fiyatının ne zaman doyma noktasına geleceğinden bahseden bu uzman, yaptığı açıklamada şu yorumları yaptı:

İç piyasada güvenin artması durumunda. Şimdi insanlar “enflasyonun artmayacağına ve düşme eğiliminde olduğuna” ikna olursa, artık altın fiyatının doyum noktasına çıkacağını söyleyebiliriz. Bence o doyum noktasına ulaşmak için hala zaman var."

Ekonomi
SON DAKİKA! Merkez Bankası politika faizini yüzde 17,50'ye yükseltti
SON DAKİKA! Merkez Bankası politika faizini yüzde 17,50'ye yükseltti
Bankada hesabı olanlar dikkat! O tarihe kadar başvurmayanın hesabındaki paralar silinecek: Az önce duyuruldu
Bankada hesabı olanlar dikkat! O tarihe kadar başvurmayanın hesabındaki paralar silinecek: Az önce duyuruldu
Evden çıkmadan ayda 15 bin TL kazanmak hayal değil! Öğrenciler, ev hanımları, ek iş arayanlar dikkat: Az çalışarak çok kazanmanın formülü!
Evden çıkmadan ayda 15 bin TL kazanmak hayal değil! Öğrenciler, ev hanımları, ek iş arayanlar dikkat: Az çalışarak çok kazanmanın formülü!
Temmuz'da emeklilerin yüzü gülecek! Maaşlara ek bir ödeme daha geliyor: İlk bilgi sızdırıldı
Temmuz'da emeklilerin yüzü gülecek! Maaşlara ek bir ödeme daha geliyor: İlk bilgi sızdırıldı
Bu yaz dolaplar boş kalmayacak! Aile Bakanlığı gıda yardımını başlattı: Bu şartlara uyan kişilere erzak kolisi dağıtılacak
Bu yaz dolaplar boş kalmayacak! Aile Bakanlığı gıda yardımını başlattı: Bu şartlara uyan kişilere erzak kolisi dağıtılacak
İŞKUR ve PTT el sıkıştı, ödemeler başladı! Listedeki kişiler hemen başvursun: Geri ödemesiz 10 bin 650 TL destek verilecek!
İŞKUR ve PTT el sıkıştı, ödemeler başladı! Listedeki kişiler hemen başvursun: Geri ödemesiz 10 bin 650 TL destek verilecek!
Doları olan resmen para basacak! Ünlü isimler açıkladı: Dolarda 36 TL için o tarihi bekleyen kazanacak!
Doları olan resmen para basacak! Ünlü isimler açıkladı: Dolarda 36 TL için o tarihi bekleyen kazanacak!