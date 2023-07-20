Gram altında rekor dalgası bitmedi! Altını olanlar dikkat: Gram altın o tarihte 2 bin TL'ye fırlayacak!

Altın fiyat hareketleri haftanın üçüncü gününde yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Para piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcıları gram altının 2 bin lira olma ihtimali olduğu konusunda uyardı.

İnternette tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altının yanı sıra gram altın fiyatları da aranır.

GRAM ALTIN ​​REKORLAR KIRACAK!





Altın ve döviz piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcılara dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. "Yurt dışı piyasanın etkisiyle ve iç piyasadaki dolar/TL çarpanının etkisiyle iç piyasada altın fiyatlarında bir miktar yükseliş görüyoruz. Bayram öncesi altın 1600 seviyelerine dokunarak 1635 lira civarına ulaştı. Önümüzdeki günlerde 1650 lirayı aştıktan sonra belki 1700 lirayı, ardından 1750 lirayı ve yıl sonunda 2000 lirayı aşarak bir gramın altında" diyen uzman isim, açıklamalarına şöyle devam etti:

"GRAM 2.000 TL'Yİ GÖRECEK"





"Bu yüzden yıl sonuna kadar gam altın için yeni rekorlar bekliyorum. Tabii altının dış piyasadaki ons fiyatına da bağlı fakat her halükarda altının gramı 2 bin lira olur diye düşünüyorum. Enflasyon yükselmeye devam ettiği sürece insanların paralarını korumak için altın almaya devam edeceklerini düşünüyorum. Ayrıca düğün sezonuna da girmiş bulunmaktayız, fiyatı yüksek olmasına rağmen altının alım gücü hala yükselmektedir. Bu da fiyat artışlarını etkileyecektir."

“ALTIN ​​FİYATI TATMİN OLACAK”





Altın fiyatının ne zaman doyma noktasına geleceğinden bahseden bu uzman, yaptığı açıklamada şu yorumları yaptı:

İç piyasada güvenin artması durumunda. Şimdi insanlar “enflasyonun artmayacağına ve düşme eğiliminde olduğuna” ikna olursa, artık altın fiyatının doyum noktasına çıkacağını söyleyebiliriz. Bence o doyum noktasına ulaşmak için hala zaman var."