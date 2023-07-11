Gram altını tahtından etti! Parasını ona yatıranlar 3 kat fazla kazandı

Elinden birikmiş hazır parası olanların ilk durağı olan altını sollayan arsalar yatırımcıların sıkı markajına girmiş durumdalar. Elindeki parasını arsaya bağlamak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Detaylar haberimizde…







GRAM ALTINDAN 3 KAT FAZLA KAZANDIRDI! 1 YILDAKİ GETİRİSİ YÜZDE 200'LERİ AŞTI: YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Enflasyonla karşı karşıya kalan halk yatırım araçlarına yöneldi. Bu mülkler yüksek talep görüyor ve bir yıl içinde yatırımcıların %200'ünden fazlasını çekiyor. İstanbul'da ortalama bir arsa, yatırımcılara yılda gram altının getirisinin üç katı getiri sağlıyor. İstanbul'un kuzey bölgeleri, Çatalka, Silburi, Çanakkale, Yalova, Sakarya, İznik ve İç Anadolu'nun batısındaki arsalar yoğun talep görüyor.

Uzun vadeli yatırım olarak değerlendirilen gayrimenkuller, son yıllık değeri %200'ün üzerinde ise kısa vadeli yatırım portföyüne dahil edilmiştir. İstanbul'un kuzey bölgeleri, Çatalka, Silburi, Çanakkale, Yalova, Sakarya, İznik ve İç Anadolu'nun batısındaki arsalar yoğun talep görüyor. Artan talep daha yüksek fiyatlara yol açar. Geçen yıl bölge ve saha statüsündeki bölgelerde fiyat değişkenliği %200'e ulaştı.

BİR YILDA YÜZDE 200'LERİ AŞTI

İstanbul için kullanılan “taşı toprağı altın” söylemi değişiyor. Arsa yatırımcıları bir yılda altın yatırımcılarının üç katı kadar kazandı. 9 Temmuz 2022'de gramı 966 liradan satılan altın, tam bir yıl sonra 10 Temmuz 2023'te 1.630 liradan alıcı buldu. Altının bir yıllık fiyat değişimi %68 oldu. Bir yılda yüzde 68 kâr eden altına kıyasla özellikle İstanbul bölgesinde fiyat yüzde 200'ün üzerinde artış kaydetti.

Konuyla ilgili konuşan gayrimenkul uzmanı Bülent Öztürk, 2022 senesinde yaşanan pandemi ve ardından gelen İzmir ve 6 Şubat deprem felaketleri nedeniyle arsa talebinin her geçen gün arttığını belirterek, şunları kaydetti: "Artan talebin diğer etkenleri. Son yıllarda artan maliyetler, finansman ve fiyatlar nedeniyle konuta erişim ciddi bir sorun haline gelmiştir. Doğal olarak, bu olay örgüsüne olan ilgiyi büyük ölçüde artırdı. 6 Şubat depreminden sonra İç Anadolu'nun batısındaki Eskişehir ve Beypazarı gibi bölgelerde talep arttı ve tabii ki fiyatlar da arttı. Öte yandan, pandemi sürecinde izolasyonda yaşamak isteyen ve konut bulmakta zorlanan vatandaşlar, İstanbul, Kuzey Ege ve Antalya çevresindeki bölgelerde arsa genişletme arayışına giriyor." dedi.

"ENFLASYON ORANININ ÇOK ÜZERİNDE DEĞER KAZANIYOR"

Saha araştırmasının sonuçlarını paylaşan Öztürk, arsa fiyatlarının bir yılda yüzde 200'e ulaştığını anlatarak, "Yaptığımız analizler ortalama imarlı ülke fiyat artışının yıllık yüzde 200 olduğunu gösteriyor. Aşıldığını biliyorum" dedi. Hem Türk parası hem de altın fiyatlarındaki yükselişe baktığımızda arsa fiyatlarının çok daha fazla yükseldiğini görebiliriz. "Yatırımcılar için şu anda büyük bir getiri var çünkü evler ve araziler enflasyonun oldukça üzerinde yükseliyor" dedi.

Ülkenin son 3 yıldır ciddi bir yatırımcı olarak görüldüğünü kaydeden Öztürk, şunları kaydetti: "2020'den beri insanlar ülkeyi bir yatırım aracı olarak görüyor. Arsaya yatırım yapanların 5 yıl sonra başka bir arsaya yatırım yaptığını araştırmamız gösteriyor. Yatırım hedefi olmaktan çok öncelikle yatırım aracı olarak hayatımıza girdi. 2023'te konut dışı satışların %58'e ulaşması bekleniyor.”

ARSA YATIRIMINDA BUNLARA DİKKAT!

Öztürk, artan satışların suiistimallere de yol açtığını açıkladı. "Arsa çok teknik bir iştir. İnsanların kolayca anlayabileceği bir olgu değildir. Toplumumuzun bu konuları anlamaması nedeniyle birçok sorun ortaya çıkmıştır.

Arsa yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Parselin tapulu olup olmadığı, parselin rölövesinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne verilip verilmediği, yakınlarda altyapı olup olmadığı veya parselin altyapısının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu tür teknik şartların olmadığı durumlarda bu arazi satın alınmamalıdır. ” dedi

Öztürk, son dönemde küçük, portatif yapılaşma eğiliminin, sözde "tiny house"in, doğaya salınan atıklarla tarım arazilerine zarar verdiğini ve tapulu ev gibi vergi faturasına değil vergi kayıplarına neden olduğunu söyledi. Öztürk, "Kooperatifler tarafından tarım arazilerine birkaç 'küçük ev' inşa ediliyor" dedi. "Bu insanlar tarım arazilerini mahvediyor ve gelecekte bölgedeki insanların başına bela olacak." Bu arazi tarım arazisi, devlet tarafından tarım için planlanmış arazi. Tabii ki, bu arazide bir Küçük Ev Köyü inşa etmek, şampuan ve temizlik ürünleri gibi kimyasal ve insan atıklarını yer altı sularına karıştıracaktır. Tarım arazisi, verimli tarım için tahsis edilmiş arazidir." ifadelerini kullandı.

“VERGİ DIŞILAR, MAĞDURİYETLER DOĞABİLİR"

Bu yapıların ileriki dönemlerde çeşitli mağduriyetler oluşturabileceğine işaret eden Öztürk, “İnsanlar oralarda kendilerine ait bir yerleşim alanı olduğunu düşünüyorlar. Ancak ilerleyen dönemlerde bu kadar toplu konutlaşmaya devletimiz müsaade etmeyeceği için yarın hayal kırıklıkları ortaya çıkabilir. Tapulu bir konutumuzun emlak vergileri gibi devlete çeşitli yükümlülükleri var. Tiny Houseların vergisel anlamda hiçbir yükümlülükleri olmadığı için devletimiz açısından bir vergi kaybı ortaya çıkıyor” dedi.

Bu arada, konut piyasasındaki emlakçılar yakın zamanda araziyle ilgilendiklerini kabul ettiler. Temsilci Taner İşlek, "Konut talebi azaldı ve arazinin tam mülkiyetiyle geri dönüyorlar. İnsanlar araziye yatırım yapmak istiyor" dedi. Yaşanacak bir evi satmaktan bahsediyoruz. Yatırım amaçlı arsa bakmaya başlayın.” ifadelerini kullandı.