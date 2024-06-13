Gram ve çeyrek altında yer yerinden oynayacak! O rakamı görmeye hazır olun

İslam Memiş, finans piyasalarında özellikle altın ve döviz analizleriyle tanınan bir isim. Son değerlendirmelerinde, ons altın ve gram altının zirve yapacağı dönemler hakkında bilgi verdi. Memiş, yatırımcılara dikkatli olmaları gerektiğini, dolar kuru, BRICS üyeliği, enflasyon riski ve faiz kararları gibi faktörleri yakından izlemelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, bu dönemlerde yatırımcıların hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, finansal stratejilerde doğru kararlar almanın önemini vurguluyor. Memiş, altın ve döviz piyasalarının seyrine ilişkin öngörülerini paylaşıyor. İşte diğer detaylar...





İSLAM MEMİŞ FİNANS PİYASASI ALTIN VE GRAM ALTININ ZİRVE YAPACAĞI DÖNEMLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki genel duruma ilişkin yaptığı analizlerde yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle dolar kurundaki dalgalanmalar, BRICS üyeliği, enflasyon endişeleri ve faiz kararları gibi faktörlerin piyasalara olan etkilerini yakından izliyor ve yatırımcılara bu değişken ortamda doğru kararlar almaları için bilgi ve analiz sunuyor.

Memiş'e göre, altın fiyatlarında Temmuz ayından itibaren yukarı yönlü bir hareketlenme bekleniyor. Ona göre, dolar kurundaki artış ve ons altın fiyatlarındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkileyerek 2700 lira seviyesine kadar çıkaracak. Ancak daha da önemlisi, beklenmedik ekonomik veya jeopolitik gerginlikler durumunda gram altının 3500 liraya kadar çıkabileceği öngörülüyor. Bu nedenle yatırımcıların altın fiyatlarındaki bu potansiyel ralliyi göz önünde bulundurarak portföylerini yönetmeleri öneriliyor.







Finans analisti İslam Memiş, dolar kurundaki ani yükselişin Türkiye'nin BRICS üyeliğiyle ilgili açıklamalardan kaynaklandığını öne sürüyor. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ve Rusya'dan gelen destekleyici açıklamaların döviz piyasasında hareketlenmeye yol açtığını ifade ediyor. Bu durumun yüksek faiz dönemlerinde borsanın cazibesini azalttığını ve teknik olarak borsadaki satışların bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyor.

Memiş'e göre, ons altının değeri 2250-2280 dolar aralığında bir süre stabil kalmaya devam edecek. Ancak, dünya ekonomik koşullarındaki belirsizlikler ve ABD'deki faiz indirim sürecindeki belirsizlikler nedeniyle, ons altının güvenli liman olarak talep görmeye devam edeceğini öne sürüyor. Bu bağlamda, Memiş, ons altının 2600-3000 dolar aralığını görmesini şaşırtıcı bulmuyor. Bu durum, yatırımcıların ons altına olan güveninin ve talebinin devam ettiğini işaret ediyor.

Gram altın, dolardaki artıştan destek alarak 50 lira yükseldi ve şu anda 2455 lira seviyesinde işlem görüyor. Önümüzdeki dönemde ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve 12 Haziran'daki faiz kararı, altın fiyatlarının seyrini etkileyecek önemli faktörler olarak belirtiliyor. TL'ye olan talep nedeniyle altın bozduranların sayısında artış gözlemleniyor.

Türkiye'nin BRICS üyeliği konusu, döviz kurları ve borsa hareketleri üzerinde önemli etkilere sahip. İslam Memiş, bu tür jeopolitik gelişmelerin yatırımcılar için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Piyasaların yakından takip edilmesinin önemine işaret ediyor.

Finans analisti İslam Memiş, yüksek faiz dönemlerinde borsanın çekiciliğinin azaldığını ve bu nedenle borsadaki satışların devam edeceğini öngörüyor. Özellikle 9800 ve 9400 puan seviyelerini kritik destek noktaları olarak takip ettiğini belirtiyor ve yatırımcıların bu seviyelere dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Borsa yatırımcılarının riskleri göz önünde bulundurmaları önem arz ediyor.

Dünya genelinde enflasyon riskinin devam etmesi, altının güvenli liman olarak talep görmesini sağlıyor. Memiş, enflasyonun hala ciddi bir risk olduğunu ve bu durumun altın talebini artırdığını ifade ediyor. Yatırımcıların altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Bu bağlamda, altın fiyatlarındaki değişiklikler ve enflasyon verileri gibi faktörlerin yatırım kararlarını etkileyebileceğini belirtiyor.

Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, ons altının 2250-2280 dolar aralığında kalacağını belirtiyor, ancak Temmuz ayından itibaren yeni yükselişlerin başlayabileceğini öngörüyor. Gram altının ise dolardaki yükseliş ve ons altındaki artışın etkisiyle 2700 lira seviyesine ulaşabileceğini ifade ediyor. Hatta beklenmedik bir gerginlik durumunda gram altının 3500 liraya kadar çıkabileceğini öne sürüyor.

Yatırımcılara yönelik önerilerinde, Memiş piyasaları yakından takip etmelerini ve ani gelişmelere karşı hazırlıklı olmalarını vurguluyor. Özellikle Temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında beklenen ralliler ve yeni yükselişlerin yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabileceğini belirtiyor. Ancak, piyasaların volatilitesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, yatırımcıların kararlarını dengeli ve bilinçli bir şekilde almaları gerektiğini vurguluyor.

4 gram altın, 9541,76 TL'ye, 10 gram altın 23896,54 TL'ye, ve 100 gram altın 238543,90 TL'ye karşılık gelmektedir. İslam Memiş'e göre, Temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin ve rallilerin başlayacağı öngörülüyor.

Dolar kurundaki artışın sebebi olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS üyeliğiyle ilgili açıklamaları ve Rusya'dan gelen destekleyici açıklamalar gösteriliyor.

İslam Memiş, ons altının 2250-2280 dolar aralığında kalacağını ancak 2600-3000 dolar aralığını görmesinin sürpriz olmayacağını belirtiyor.

Gram altın fiyatları, dolardaki yükselişten destek alarak şu an 2455 lira seviyesinde bulunmaktadır.

Enflasyon riskinin devam etmesi, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi canlı tutmaktadır.

Dünya genelinde enflasyon riskinin devam etmesi, altın gibi güvenli limanlara olan talebi artırıyor. İslam Memiş, enflasyonun hala ciddi bir risk oluşturduğunu ve bu nedenle altın gibi emtialara olan talebin devam ettiğini ifade ediyor. Enflasyonun ekonomik istikrarsızlığa yol açabilecek potansiyel bir tehdit olduğunu vurgulayarak, yatırımcıların altın piyasasındaki gelişmeleri yakından izlemeleri gerektiğini belirtiyor. Bu bağlamda, enflasyon verileri ve merkez bankası politikaları gibi faktörlerin altın talebi üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu vurguluyor. Yatırımcıların bu tür gelişmeleri takip ederek portföylerini güçlendirmeleri ve riskleri yönetmeleri öneriliyor.

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