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Gri Sigorta AŞ'nin Ruhsatları İptal Edildi

SEDDK, Gri Sigorta AŞ'nin sigortacılık ruhsatlarının tüm branşlarda iptal ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:30
Gri Sigorta AŞ'nin Ruhsatları İptal Edildi

Gri Sigorta AŞ'nin Ruhsat İptali

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Gri Sigorta AŞ'nin tüm branşlardaki sigortacılık ruhsatlarının iptaline karar verdiğini açıkladı.

SEDDK'den Açıklama

SEDDK'nın ruhsat iptaline ilişkin yaptığı açıklama, 07/08/2024 tarihinde alınan 728 sayılı karara dayanmaktadır. Açıklamada, "5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Şirketleri ile Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Gri Sigorta AŞ'nin tüm branşlardaki sigortacılık ruhsatlarının iptal edilmesine karar verilmiştir," ifadeleri yer aldı.

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