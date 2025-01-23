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Grönland, Stratejik Konumu ve Zengin Maden Kaynakları ile ABD'nin Hedefinde

Grönland, zengin maden kaynakları ve stratejik konumuyla ABD'nin yeniden dikkatini çekti. Jeopolitik önem artıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:08
Grönland, Stratejik Konumu ve Zengin Maden Kaynakları ile ABD'nin Hedefinde

Grönland, Zengin Madenleriyle Yeniden Gündemde

Grönland, sahip olduğu stratejik konum ve zengin maden kaynakları ile ABD'nin radarına yeniden girdi. ABD Başkanı Donald Trump, 2019'da Danimarka'nın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı satın alma isteğini hatırlatarak, bölgenin önemli jeopolitik potansiyelini vurguladı.

Yanıtlar ve Gelecek Planları

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, Trump'ın açıklamalarının tehdit değil, işbirliği fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Egede, madencilik alanında yatırımlara kapılarının açık olduğunu vurguladı. Ancak, olası askeri çatışmalar konusundaki endişesini de dile getirdi.

Nadir Elementler ve Jeopolitik Çatışmalar

Grönland Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Rachael Lorna Johnstone, Grönland'ın zengin doğal kaynaklar ile donatıldığını ve bu durumun Çin üzerindeki tekelin kırılmasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Johnstone, özellikle uranyum ve nadir toprak elementleri konusunda bölgenin potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Kritik Mineral Pazarında Olası Krizler

Türkiye Madenciler Derneği Çevre Koordinatörü Dr. Caner Zanbak, Trump'ın Grönland'a olan ilgisinin, Çin ve Rusya ile yaşanabilecek olası sürtüşmelere hazırlık amacı taşıdığını ifade etti. Zanbak, bu bağlamda Grönland'daki kaynakların kullanılması durumunda global hammadde pazarlarında karmaşanın yaşanabileceğine dikkat çekti.

Grönland'ın Zenginlikleri ve Varlıkları

İsveçli gazete Dagens Nyheter'in hesaplamalarına göre, Grönland'ın yer altı ve deniz tabanındaki maden kaynaklarının değeri en az 2.54 trilyon dolar. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, bölgedeki petrol ve doğal gaz rezervleri yaklaşık 31 milyar varil eşdeğerinde tahmin edilmektedir. Küresel ısınmanın etkisi ile eriyen buzullar, bu zengin maden kaynaklarının gün yüzüne çıkmasına olanak tanımaktadır.

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