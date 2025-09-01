DOLAR
GSYH 2024: Bağımsız GSYH %3,3 Arttı — İmalat Sanayi %16,8 Payla Lider

TÜİK verilerine göre 2024'te bağımsız GSYH %3,3 büyüdü; imalat sanayi %16,8 payla lider, kişi başı GSYH 503.076 TL (15.325 $) oldu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:47
GSYH 2024: Bağımsız GSYH %3,3 Arttı

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında bağımsız yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %3,3 artış gösterdi. Zincirlenmiş hacim endeksi esas alınarak hesaplanan artış, ekonomideki yıl içi seyrin temel göstergesi oldu.

GSYH ve Sektör Payları (Cari Fiyatlarla)

Cari fiyatlarla GSYH, 2024'te bir önceki yıla göre %64,6 artışla 44 trilyon 587 milyar 225 milyon lira olarak gerçekleşti. Gayri Safi Yurt İçi Hasılada en yüksek payı %16,8 ile imalat sanayi aldı. Bunu %13 payla toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %8,2 payla ulaştırma ve depolama takip etti. En düşük pay ise hanehalklarının işverenler olarak faaliyetlerinde görüldü.

Kişi Başına GSYH

Kişi başına GSYH, 2024 yılında cari fiyatlarla 503 bin 76 lira, ABD doları cinsinden ise 15 bin 325 dolar olarak hesaplandı.

Sektörlerde Büyüme ve Daralma

2024'te en yüksek büyüme oranını yüzde 9,9 ile inşaat sektörü kaydetti. Bunu su temini, kanalizasyon, atık yönetimi yüzde 6,5 ve toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yüzde 6,2 izledi. En çok küçülen sektörler ise hanehalklarının işveren olarak faaliyetleri yüzde 0,8, imalat sanayi yüzde 0,5 ve ulaştırma ve depolama yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.

Harcama Bileşenleri, Dış Ticaret ve Yatırım

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2024'te zincirlenmiş hacim endeksine göre %4,3 arttı. Hanehalkı tüketiminin GSYH içindeki payı cari değerlerle %54 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek paylar: %21,7 gıda ve alkolsüz içecekler, %15,9 ulaştırma ve %15,9 konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar şeklinde gerçekleşti.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %14,5, gayri safi sabit sermaye oluşumunun payı ise %31,3 oldu. Bir önceki yıla göre devletin nihai tüketim harcamaları %0,8 azaldı, gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %2,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,1 arttı, ithalat ise %4,4 azaldı. Harcama yöntemine göre toplam mal ve hizmet ihracatının payı %27,6, ithalatın payı ise %27 oldu.

Gelir Dağılımı ve İşgücü Ödemeleri

Gelir yöntemine göre işgücü ödemeleri 2024'te bir önceki yıla göre %89,2 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir %54,1 artış gösterdi. İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayri safi katma değer içindeki payı 2023'te %32,2 iken 2024'te %37 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2023'te %47 iken 2024'te %43,1 olarak gerçekleşti.

