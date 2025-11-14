GTB'den Gıda İhracatçılarına 'İhracatta Teknik Engeller' Eğitimi

GTB'den gıda ihracatçılarına "İhracatta Teknik Engeller" eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen Üreten Şehirler Programı çerçevesinde, İpekyolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla yürütülen Gıda Analiz Laboratuvarının Modernizasyonu Projesi kapsamında gıda ihracatçılarına yönelik "İhracatta Teknik Engeller Eğitimi" düzenledi.

Eğitimin amacı ve kapsamı

Eğitim, GTB üye işletmelerinin dış pazarlara erişimini güçlendirmeyi hedefleyerek, gıda ihracatında firmaların sıkça karşılaştığı tarife ve tarife dışı engeller, sağlık sertifikaları, gümrük süreçleri, SPS-TBT uygulamaları ve lojistik kısıtlamalar gibi konuları kapsamlı biçimde ele aldı.

Uzman değerlendirmeleri

Eğitmen ve Dış Ticaret Uzmanı Emre Aydoğdu, gıda sektöründe pazara giriş engellerinin diğer sektörlere kıyasla çok daha kritik olduğunu vurguladı. Aydoğdu, "Pazara giriş engelleri sadece teknik birer prosedür değildir; gıda sektöründe tüketici sağlığı ve güvenliği nedeniyle çok daha sıkı uygulanır. İhracatta başarı, ürün üretmek kadar, bu engelleri doğru analiz etmek ve mevzuatı eksiksiz yönetmekle mümkündür" ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, SPS (Sıhhi ve Fitosaniter Önlemler) ve TBT (Teknik Ticaret Engelleri) kurallarına uyumun hayati önem taşıdığını belirterek; sağlık sertifikaları, kalıntı limitleri, mikrobiyolojik kriterler, etiketleme zorunlulukları ve menşe kurallarının gıda ihracatının en kırılgan noktalarını oluşturduğunu dile getirdi. Küçük hataların ürünün gümrükte reddine ve firmalar için ciddi mali kayıplara yol açabileceğine dikkat çekti.

Sağlık sertifikası denetimlerinde yaşanan gecikmelerin özellikle taze gıda ihracatında önemli sorunlar oluşturduğunu söyleyen Aydoğdu, sürecin hızlandırılması için güvenilir firmalara yönelik sistemsel kontrole geçilmesi gerektiğini aktardı. Yetkilendirilmiş Yükümlü (YYS) ve benzeri statülere sahip işletmelerin denetimlerinin dijital risk analizine göre hızlandırılması gerektiğini, bürokrasinin azaltılmasının hem ihracatçıya kolaylık sağlayacağını hem de güvenli gıdanın pazara daha hızlı ulaşmasına katkı sunacağını belirtti.

İşlenen konular ve çözüm önerileri

Eğitimde; pazara giriş engellerinin tanımı, gıda sektöründe önem taşıyan TBT-SPS uygulamaları, sağlık ve fitosaniter sertifikalarının alınma süreçleri, analiz zorunlulukları, gümrük kontrolleri ve tarife ile tarife dışı engellerin rekabet gücüne etkileri detaylı şekilde işlendi. Ayrıca gıda güvenliği ve sertifikasyon gereklilikleri üzerine uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

Helal, Koşer, Vegan gibi etik ve dini sertifikaların yanı sıra Fair Trade ve RSPO gibi sürdürülebilirlik sertifikaları, bürokratik izin süreçleri, menşe kuralları, serbest ticaret anlaşmaları, EUR.1 ve ATR uygulamaları, soğuk zincir gereklilikleri, depolama kısıtları, kalıntı limitleri, mikrobiyolojik kriterler ve etiketleme zorunlulukları da eğitim kapsamında değerlendirildi. Ayrıca sertifika denetimlerinin dijitalleşmesi, analiz bekleme sürelerinin azaltılması ve risk analizine dayalı kontrol modelleri hakkında da çözüm önerileri sunuldu.

Uygulama ve geri bildirim

İnteraktif formatta gerçekleşen programda katılımcılar karşılaştıkları sorunları dile getirme fırsatı buldu. Gümrük işlemleri, sertifika hataları, MRL uyumsuzlukları ve etiketleme problemleri üzerine gerçek vaka incelemeleri yapıldı. Eğitim, firmaların ihracat süreçlerini daha etkin, doğru ve hızlı yönetmesini destekleyecek uygulama örneklerinin incelenmesiyle sona erdi.

GTB tarafından düzenlenen bu tür programların, gıda ihracatçılarının küresel pazarda rekabet gücünü artırmaya ve mevzuata uyum süreçlerini hızlandırmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

