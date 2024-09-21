Gümrük Ekipleri Uyuşturucu ve Tütün Kaçakçılarına Göz Açtırmıyor

Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Muhafaza ekipleri, son düzenledikleri operasyonlarla kaçakçılara büyük bir darbe indirdi. İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda, 6 tonun üzerinde kaçak tütün ve çok sayıda sigara malzemesi ele geçirildi.

İlk Operasyonda Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi, risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde İzmir’deki şüpheli bir depoyu takibe aldı. Etrafı alüminyum saçlarla çevrili korunaklı alanda yapılan fiziki aramada, piyasa sürülmek amacıyla hazırlanan 6 tonun üzerinde kıyılmış tütün, 487 bin 200 sigara filtresi, 851 rulo sigara kağıdı ve kaçak ürünlerin satışında kullanılmak üzere hazırlanmış 3 bin 200 koli ele geçirildi.

İkinci Operasyonda Uyuşturucu Yakalandı

İkinci operasyon ise Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirildi. Burada, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ülkeye giriş yapmaya çalışan bir aracı takibe aldı. X-ray taraması sonucu aracın bagajında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı aramada LPG tankına gizlenmiş 28 kilogram kokain ele geçirildi.

Soruşturma Süreci Başlatıldı

Her iki olayla ilgili olarak İzmir ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından kapsamlı bir soruşturma süreci başlatılmıştır. Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'de şüpheli bir depoya düzenledikleri operasyonda 6 tonun üzerinde kaçak tütün ile çok sayıda sigara malzemesi ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'de şüpheli bir depoya düzenledikleri operasyonda 6 tonun üzerinde kaçak tütün ile çok sayıda sigara malzemesi ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'de şüpheli bir depoya düzenledikleri operasyonda 6 tonun üzerinde kaçak tütün ile çok sayıda sigara malzemesi ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'de şüpheli bir depoya düzenledikleri operasyonda 6 tonun üzerinde kaçak tütün ile çok sayıda sigara malzemesi ele geçirdi.