Gümrük Muhafaza Ekipleri Kaçakçılıkla Mücadelede Başarılı İki Operasyon Gerçekleştirdi

Kaçakçılıkla Mücadelede Önemli Başarı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılığa karşı yapılan operasyonlarla dikkat çekti. Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 26 bin 520 mutfak tipi mikser ele geçirildi. Aynı zamanda, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda ise 1 milyon 380 bin captagon cinsi uyuşturucu hap bulundu.

Detaylı İnceleme ile Ele Geçirildi

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde yürütülen kaçakçılığı önleme faaliyetleri büyük bir hızla devam ediyor. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, "aksam-parça" olarak beyan edilen 12 konteyneri "riskli" olarak değerlendirerek detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan aramada, beyan edilen parçaların birleştirilmesi sonucunda 26 bin 520 mutfak tipi mikser makinesi elde edildi. Gümrük mevzuatına uygun vergileri ödenmeden ülkeye sokulmaya çalışılan bu mikserlere el konuldu.

Yaklaşık 120 Milyon Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ele geçirdiği ticari eşyanın toplam değerinin yaklaşık 120 milyon 500 bin lira olduğu tespit edilmiştir.

Öncüpınar'da Uyuşturucu Operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyon ise Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yapıldı. NARKOKİM ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır detaylı incelemeye alındı. Yasal yükü "bakla" olarak beyan edilen araçtaki 1000 çuval, hassas burunlu narkotik dedektör köpekle arandı.

Uyuşturucu Haplar Tespit Edildi

Dedektör köpeğin bazı çuvallara tepki vermesi üzerine, baklaya gizlenmiş uyuşturucu haplar tespit edildi. Yapılan testler sonucunda, bu hapların captagon cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Bu kapsamda 1 milyon 380 bin hap daha el konuldu.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturmalar, yetkili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam etmekte olup, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 26 bin 520 mutfak tipi mikser ile Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 380 bin captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 26 bin 520 mutfak tipi mikser ile Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 380 bin captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.