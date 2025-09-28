Gümrüklerde 9 Ayda 74,8 Milyar Liralık Kaçağa Geçit Yok

SEDA TOLMAÇ - Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla 74,8 milyar lira değerinde kaçak eşyayı ele geçirdi.

Operasyonlar ve ele geçirilen malın değeri

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin amacı ekonomideki kayıt dışılık ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi ile toplum sağlığı ve güvenliğinin korunması olarak belirtildi. Bu kapsamda iç piyasa dengesini korumak, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atabilecek girişimleri önlemek ve ticaretin adil, yasal, rekabetçi ve güvenli şekilde sürdürülmesi temel öncelikler arasında yer alıyor.

Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla Ocak-Eylül döneminde 5.349 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değeri 74.777.919.962 lira olarak kaydedildi. Operasyon sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %4 artış görülürken, ele geçirilen eşyaların değerinde %130 yükseliş yaşandı.

Bu dönemde en fazla değerde kaçak eşyanın ele geçirildiği noktalar arasında İstanbul Havalimanı (31,7 milyar lira), Gürbulak Gümrük Kapısı (11,6 milyar lira) ve Kapıkule Gümrük Kapısı (4,1 milyar lira) bulunuyor. Operasyonlarda en fazla ele geçirilen kaçak ürün türü ise uyuşturucu madde olarak kayda geçti.

Kaçakçılıkla mücadelede teknolojiye yatırımlar sürüyor

Kaçakçılıkla etkin mücadele için gümrüklü alanlarda farklı tip ve modellerde x-ray tarama sistemleri 7/24 esasına göre kullanılıyor. Bu sistemlerin ekonomik ömürlerini tamamlaması durumunda, Milli Tarama Sistemleri Projesi kapsamında yerli imkanlarla üretilen x-ray sistemleriyle yenileniyor.

Özellikle bagaj x-ray ve transmisyon ile geri yansıma teknolojisine sahip araç ve konteyner tarama sistemleri, yasaklı maddelerin ülke girişine engel olmasında kilit rol oynuyor. Ayrıca transmisyon ve geri yansıma teknolojisinin bir arada kullanıldığı mobil x-ray tarama sisteminin de yakında faaliyete alınması planlanıyor; bu sistemin yerli üretim süreci devam ediyor.

X-ray teknolojilerinin yanı sıra uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazı, videoskop, yoğunluk ölçüm cihazı, araç takip sistemleri ve dedektör köpekler gibi birçok teknik cihaz, adli işlemlere konu olacak unsurların tespitinde önemli görev üstleniyor. Gümrük kapılarından geçişlerin kontrolünde kullanılan tarama, araç takip ve güvenlik kamera sistemleri ile diğer ekipmanların sayı ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.