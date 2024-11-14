Gün Ortası Piyasa Gözlemi: Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul'da Piyasa Verileri

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3620 liradan, avro 36,2540 liradan işlem görüyor. Tüm gözler BIST 100 endeksindeki yükselişe çevrildi.

BIST 100 Endeksinde Yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,71 artışla 9.365,93 puana yükseldi. Dün 9.300,30 puandan kapanan endeks, güne 53,98 puan ve %0,58 artışla 9.354,28 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre endeks 65,63 puan ve %0,71 artışla 9.365,93 puana ulaşmış durumda.

Günün İlk Yarısında Hisseler

Endeks, en düşük 9.345,35, en yüksek ise 9.417,22 puanı görerek gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Günün ilk yarısında

mali endeks %0,99

hizmetler endeksi %0,70

sanayi endeksi %0,83

teknoloji endeksi %0,09

İşlem Gören Hisseler

değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükselirken, 11'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Koç Holding ön plana çıktı.

Uluslararası Piyasalarda Değişimler

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2660 ve dolar/yen paritesi 156,10 seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca, altının ons fiyatı %1,2 düşüşle 2.543 dolar olarak işlem görmekte. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,5 artışla 72,1 dolardan alıcı buluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.