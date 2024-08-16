Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gün Ortası Piyasa Raporu: Dolar ve Avro'daki Değişimler

İstanbul serbest piyasada döviz kurları ve BIST 100 endeksi gün ortasında nasıl seyrediyor?

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:19
Gün Ortası Piyasa Raporu: Dolar ve Avro'daki Değişimler

Piyasalardaki Güncel Durum

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları, gün ortası itibarıyla şöyle şekilleniyor. Dolar 33,6850 liradan, avro ise 37,0570 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi

İstanbul Borsa'sında BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,01 değer kazanarak 9.984,46 puana yükseldi. Bir önceki gün 9.982,98 puandan kapanan endeks, güne 58,45 puan ve %0,59 artışla 10.041,43 puandan başladı. Saat 13:00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 1,48 puan ve %0,01 yükseliş gösterdi.

Günün En Düşük ve En Yüksek Seviyeleri

Gün içinde en düşük 9.936,12 ve en yüksek 10.055,12 puanı gören BIST 100 endeksi, sektör bazında da farklılıklar sergilemekte.

  • Sanayi Endeksi: %0,04 değer kazandı.
  • Hizmet Endeksi: %0,51 değer kazandı.
  • Teknoloji Endeksi: %0,48 değer kaybetti.
  • Mali Endeksi: %0,26 değer kaybetti.

Hisse Senedi Performansı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i artış gösterirken, 48'i ise değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Uluslararası Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 13:00 itibarıyla altının ons fiyatı %0,3'lük artışla 2.463 dolar seviyelerindeyken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1,2'lik azalış ile 79,4 dolardan işlem görmekte. Ayrıca avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 148,70 düzeyinde seyrediyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!