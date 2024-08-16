Gün Ortası Piyasa Raporu: Dolar ve Avro'daki Değişimler

Piyasalardaki Güncel Durum

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları, gün ortası itibarıyla şöyle şekilleniyor. Dolar 33,6850 liradan, avro ise 37,0570 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi

İstanbul Borsa'sında BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,01 değer kazanarak 9.984,46 puana yükseldi. Bir önceki gün 9.982,98 puandan kapanan endeks, güne 58,45 puan ve %0,59 artışla 10.041,43 puandan başladı. Saat 13:00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 1,48 puan ve %0,01 yükseliş gösterdi.

Günün En Düşük ve En Yüksek Seviyeleri

Gün içinde en düşük 9.936,12 ve en yüksek 10.055,12 puanı gören BIST 100 endeksi, sektör bazında da farklılıklar sergilemekte.

Sanayi Endeksi: %0,04 değer kazandı.

%0,04 değer kazandı. Hizmet Endeksi: %0,51 değer kazandı.

%0,51 değer kazandı. Teknoloji Endeksi: %0,48 değer kaybetti.

%0,48 değer kaybetti. Mali Endeksi: %0,26 değer kaybetti.

Hisse Senedi Performansı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i artış gösterirken, 48'i ise değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Uluslararası Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 13:00 itibarıyla altının ons fiyatı %0,3'lük artışla 2.463 dolar seviyelerindeyken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1,2'lik azalış ile 79,4 dolardan işlem görmekte. Ayrıca avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 148,70 düzeyinde seyrediyor.