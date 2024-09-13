Gün Ortasında Piyasa Raporu

İstanbul serbest piyasada döviz ve BIST 100 endeksi gün ortasında önemli değişiklikler gösterdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:18
Gün Ortasında Piyasa Raporu

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasada döviz kurları ile BIST 100 endeksine yönelik güncel veriler kamuoyuna yansıdı. Dolar, 33,9557 TL, Euro ise 37,6624 TL seviyesinden işlem görmektedir.

BIST 100 Endeksi Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,36 değer kaybederek 9.486,95 puan seviyesine geriledi. Önceki gün 9.521,04 puandan kapanan endeks, güne 9.537,20 puan ile başladı. Ancak, saat 13.00 itibarıyla 34,09 puan ve %0,36 azalışla 9.486,95 puan seviyesine düştü.

Endeksin Gün İçindeki Dalgalanması

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi en düşük 9.427,25 puan ve en yüksek 9.544,03 puan seviyelerini gördü. Bu süreçte hizmet endeksi %0,45, mali endeks %0,57 değer kaybederken; sanayi endeksi %0,70 ve teknoloji endeksi %0,33 oranında artış kaydetti.

Hisse Senedi İşlemleri

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Turkcell, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ve Yapı Kredi Bankası öne çıkıyor.

Döviz ve Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Avro/Dolar paritesi 1,1090, Sterlin/Dolar paritesi 1,3140 ve Dolar/Yen paritesi 140,60 seviyelerinde işlem görmekte. Ayrıca, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise 2.569 dolar seviyesine yükselmiş durumda. Londra Brent tipi ham petrol ise 72,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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