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Gün Ortasında Piyasalarda Son Durum

İstanbul'da döviz kurları ve BIST 100 endeksinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:21
Gün Ortasında Piyasalarda Son Durum

Gün Ortasında Piyasalara Genel Bakış

İstanbul serbest piyasasında gün ortası itibarıyla döviz kurlarında dalgalanmalar gözlemleniyor. Dolar, 34,2620 lira, avro ise 37,5810 liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,53 değer kazanarak 9.157,54 puana ulaştı. Cuma günü kapanışta 9.109,34 puanda bulunan endeks, güne 46,43 puan artışla 9.155,77 puan seviyesinden başladı.

Endeks, gün içinde en düşük 9.102,43, en yüksek ise 9.195,49 puanı gördü.

Endeks Segmentlerinde Durum

Günün ilk yarısı itibarıyla sanayi endeksi %0,96, mali endeks %0,81, hizmetler endeksi %0,39 değer kazanırken, teknoloji endeksi %0,24 geriledi.

Toplamda, BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77’si değer kazanırken, 20’si ise düşüş gösterdi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Gübre Fabrikaları bulunmaktadır.

Altın ve Petrol Piyasaları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,1 artışla 2.657 dolara yükseldi. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %1,9 artışla 79,4 dolardan işlem görüyor.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli gösterge tahvilin basit getirisi %37,74, bileşik getirisi ise %41,30 seviyesinde belirlendi.

Uluslararası Paritelerde Son Durum

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,3070 ve dolar/yen paritesi 148,30 düzeyinde işlem görüyor.

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