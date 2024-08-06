Gün Ortasında Piyasalardaki Değişimler

Piyasalarda Değişim Rüzgarları

Günün ortasında İstanbul serbest piyasasında dolar 33,5840 liradan, avro ise 36,6470 liradan işlem görmektedir.

BIST 100 Endeksinde Artış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,97 değer kazanarak 10.088,54 puana yükseldi. Dün günü 9.893,41 puandan kapatan endeks, yeni güne 268,26 puan ve %2,71 artışla 10.161,67 puandan başlamıştı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 195,13 puan ve %1,97 yükselişle 10.088,54 puana ulaştı. Gün içerisinde en düşük 10.030,41, en yüksek ise 10.193,13 puanı gördü.

Hisse Senedi Performansları

Günün ilk yarısında sanayi endeksi %2,72, hizmet endeksi %2,10, teknoloji endeksi %3,32 ve mali endeksi %1,40 oranında değer kazandı. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükselirken, yalnızca 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Akbank yer aldı.

Altın ve Diğer Piyasalarda Durum

Altının ons fiyatı 2.413 dolara ulaşarak %0,1 yükseliş gösterdi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %38,56, bileşik getirisi ise %42,27 seviyelerinde işlem görmekte.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 144,70 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,5840 liradan, avro 36,6470 liradan satılmaya devam ediyor. Ayrıca Londra Brent tipi ham petrolün varili %1 azalışla 76,4 dolardan işlem görüyor.