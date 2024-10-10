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Gün Ortasında Piyasalardaki Durum

İstanbul'da döviz fiyatları ve borsa durumu hakkında son bilgiler.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:33
Gün Ortasında Piyasalardaki Durum

Piyasalardaki Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasada gün ortasına gelindiğinde, dolar 34,2250 TL, avro ise 37,5610 TL'den işlem görmektedir.

BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,02 değer kaybederek 9.130,33 puana gerilendi. Dün 9.132,30 puandan kapanan endeks, güne 5,00 puan ve %0,05 artışla 9.137,30 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 1,97 puan ve %0,02 azalış göstermiştir.

Endeksin Performansı

BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 9.091,92, en yüksek ise 9.176,41 puanı gördü. İlk yarıda, mali endeks %0,10, sanayi endeksi %0,70 değer kazandı; hizmetler endeksi %0,03 ve teknoloji endeksi %0,31 değer kaybetti.

İşlem Gören Hisseler

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ve Akbank yer aldı.

Uluslararası Piyasa Verileri

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda %0,4 artışla 2.617 dolar seviyesine yükseldi. Ayrıca, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 148,90 düzeyinde işlem görmektedir. İstanbul serbest piyasada ise dolar 34,2250 TL'den, avro 37,5610 TL'den satılmaktadır. Brent tipi ham petrolün varili, %1,2 artışla 77,4 dolardan işlem görmektedir.

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