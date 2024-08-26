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Gün Sonu Piyasa Değerlendirmesi: BIST 100 ve Altın Fiyatları

BIST 100 endeksi gün sonunu 9.565,76 puandan kapatırken, altın fiyatları yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 18:48
Gün Sonu Piyasa Değerlendirmesi: BIST 100 ve Altın Fiyatları

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, gün içerisinde 9.553,17 puanla en düşük seviyeyi, 9.749,15 puanla ise en yüksek seviyeyi gördü. Gün sonunu önceki kapanışa göre %1,06 değer kaybederek 9.565,76 puandan kapadı.

Endeks ve Hisselerdeki Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,35 puan azalma ile 9.565,76 puandaki yerini aldı. Güne 71,70 puan artışla 9.739,80 puandan başlayan endeks, düşüş eğiliminde seyretti.

Gün içerisinde mali endeks %0,38, sanayi endeksi %1,84, hizmetler endeksi %1,58 ve teknoloji endeksi %1,83 değer kaybetti. Ayrıca, BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 123,64 puan ve %1,16 kayıpla 10.513,87 puandan kapandı.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dahil hisselerden yalnızca 21’i değer kazandı, 78’i ise değer kaybetti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasaları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.513 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı <%0,9> artışla 2 milyon 817 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9045 lira, satışta 34,0404 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 33,8626, satışta 33,9983 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası döviz piyasalarında ise saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3190 ve dolar/yen paritesi 144,60 seviyelerinde işlem görmekte.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da %2,5 artışla 80,2 dolardan işlem görüyor.

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