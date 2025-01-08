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Güncel Altın Fiyatları: Gram 3.016 Lira, Çeyrek 4.990 Lira

Altının gram fiyatı 3.016 lira, çeyrek altın 4.990 lira seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:42
Güncel Altın Fiyatları: Gram 3.016 Lira, Çeyrek 4.990 Lira

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 3.016 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan gram altın, önceki kapanışa göre %0,7'lik bir artışla 3.012 lira seviyesinden günü tamamlamıştı. Bugün saat 10.05 itibarıyla gram altın, %0,1'lik bir artışla 3.016 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı zamanda çeyrek altın 4.990 lira, Cumhuriyet altını ise 19.900 liradan satışa sunuluyor. Altının ons fiyatı ise 2.653 dolardan işlem görmekte ve önceki kapanışına göre %0,1 prim yapmış durumda.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler Altın Fiyatlarını Etkiliyor

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yaptığı son açıklamalar nedeniyle negatif bir seyir izliyor. Enflasyon ve resesyon ikilemi, fiyatlandırmaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın açıklamaları ise piyasalardaki risk algısını artırıyor.

Trump, Panama Kanalı ve Grönland ile ilgili olarak gerekirse asker kullanabileceğinin sinyalini vererek, "Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var," ifadesinde bulundu.

Piyasalarda Veri Gündemi ve Faiz Tahminleri

Analistler, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklenenden fazla büyüme gösterdiğini ve bu durumun enflasyon kaygılarını artırdığını belirtti. Ayrıca ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, %4,69 ile nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar endeksi de %0,1 artışla 108,5 seviyesine yükseldi. Para piyasalarında, Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini %60 ihtimalle mayıs ayında gerçekleştireceği öngörülüyor. Eğer mayıs ayında indirim yapılmazsa, haziran toplantısında keskin bir indirim bekleniyor.

Tüm bu gelişmeler, altın ons fiyatında etkili olurken, teknik olarak 2.670 dolar direnci ile 2.630 ve 2.600 dolar destek seviyelerinin takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

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