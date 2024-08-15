Güncel Altın Fiyatları: Yükseliş Devam Ediyor

Altın Fiyatlarındaki Son Durum

Bugün altının gram fiyatı 2.653 lira seviyesine yükselerek işlem görüyor. Çeyrek altın 4.413 lira, Cumhuriyet altını ise 17.588 lira fiyatlandırıldı.

Piyasalardaki Dalgalanmalar

Yerli altın, dün 2.643 lira ile kapanış yaptıktan sonra, bu sabah saat 09:45 itibarıyla %0,30 artışla 2.653 liradan işlem görmeye başladı.

Ons Altındaki Değişimler

Altının ons fiyatı ise dünkü 2.447 dolardan %0,40 artışla 2.456 dolara yükseldi. Önceki kapanışa göre ise %0,69’luk bir düşüş yaşamıştı.

Ekonomik Veri ve Etkileri

Son açıklanan veriler, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Temmuz'da %0,2 artış gösterdiğini, yıllık bazda ise %2,9 ile tahminlerin altında kaldığını ortaya koydu. Bu durum, enflasyondaki düşüşü ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon hedefini yakalama çabalarını destekliyor.

Faiz Beklentileri ve Piyasa Analizleri

Fed’in eylül ayında 50 baz puan faiz indirimi yapacağı beklentileri zayıflasa da, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan indirim yapacağı yönündeki beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

Uzmanlar, aynı zamanda gün içerisinde ABD'de açıklanacak perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin trendleri etkileyeceğini öngörüyor. Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatında 2.470 dolar direnç, 2.420 dolar desteği olarak değerlendirilmektedir.