Güncel Döviz Kurları

Döviz Kurları Güncellemesi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları, dünkü verilere göre güncellenmiştir. İşte güncel fiyatlar:
İstanbul Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|33,6190
|33,6200
|33,7000
|33,7010
|Avro
|36,9870
|36,9880
|37,0600
|37,0610
|Sterlin
|43,1580
|43,1710
|43,4420
|43,4530
|İsviçre Frangı
|38,5610
|38,5640
|38,8140
|38,8170
Ankara Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|33,5890
|33,6690
|33,6700
|33,7500
|Avro
|36,9470
|37,0270
|37,0200
|37,1000
|Sterlin
|43,0980
|43,3080
|43,3820
|43,5920
Döviz fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte sürekli güncellenmektedir. Detaylı bilgileri yerel piyasalardan ve global borsa sitelerinden takip edebilirsiniz.