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Güncel Döviz Kurları

İstanbul ve Ankara'daki döviz alış ve satış fiyatları güncellendi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:27
Güncel Döviz Kurları

Döviz Kurları Güncellemesi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları, dünkü verilere göre güncellenmiştir. İşte güncel fiyatlar:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Türü Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 33,6190 33,6200 33,7000 33,7010
Avro 36,9870 36,9880 37,0600 37,0610
Sterlin 43,1580 43,1710 43,4420 43,4530
İsviçre Frangı 38,5610 38,5640 38,8140 38,8170

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Türü Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 33,5890 33,6690 33,6700 33,7500
Avro 36,9470 37,0270 37,0200 37,1000
Sterlin 43,0980 43,3080 43,3820 43,5920

Döviz fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte sürekli güncellenmektedir. Detaylı bilgileri yerel piyasalardan ve global borsa sitelerinden takip edebilirsiniz.

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