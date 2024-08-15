Güncel Döviz Kurları: TCMB'den Son Veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından her gün saat 15.30'da belirlenen döviz kurları, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için önemli bir referans kaynağıdır. İşte güncel döviz kurları:
Döviz Kurları Tablosu
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.5746
|33.6350
|33.5510
|33.6855
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.1864
|22.3310
|22.0843
|22.4650
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.9470
|4.9713
|4.9435
|4.9827
|1
|EURO
|36.9715
|37.0381
|36.9456
|37.0936
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|43.0785
|43.3031
|43.0484
|43.3681
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|38.6782
|38.9265
|38.6202
|38.9849
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1949
|3.2279
|3.1926
|3.2354
|1
|KANADA DOLARI
|24.4631
|24.5735
|24.3726
|24.6669
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5097
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.7763
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8661
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.46
|1
|İSVEÇ KRONU
|147.26
Bu döviz kurları, uluslararası ticaret ve yatırımlar için önemli bir referans olmanın yanı sıra, bireysel kullanıcılar için de finansal planlamada kullanılmaktadır. TCMB'nin döviz kurları, döviz piyasasındaki dalgalanmalara göre sürekli güncellenmektedir.