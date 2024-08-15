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Güncel Döviz Kurları: TCMB'den Son Veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği en güncel döviz kurları açıklandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:48
Güncel Döviz Kurları: TCMB'den Son Veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından her gün saat 15.30'da belirlenen döviz kurları, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için önemli bir referans kaynağıdır. İşte güncel döviz kurları:

Döviz Kurları Tablosu

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 33.5746 33.6350 33.5510 33.6855
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.1864 22.3310 22.0843 22.4650
1 DANİMARKA KRONU 4.9470 4.9713 4.9435 4.9827
1 EURO 36.9715 37.0381 36.9456 37.0936
1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.0785 43.3031 43.0484 43.3681
1 İSVİÇRE FRANGI 38.6782 38.9265 38.6202 38.9849
1 İSVEÇ KRONU 3.1949 3.2279 3.1926 3.2354
1 KANADA DOLARI 24.4631 24.5735 24.3726 24.6669

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5097
1 AVUSTRALYA DOLARI 6.7763
1 DANİMARKA KRONU 0.8661
1 İSVİÇRE FRANGI 10.46
1 İSVEÇ KRONU 147.26

Bu döviz kurları, uluslararası ticaret ve yatırımlar için önemli bir referans olmanın yanı sıra, bireysel kullanıcılar için de finansal planlamada kullanılmaktadır. TCMB'nin döviz kurları, döviz piyasasındaki dalgalanmalara göre sürekli güncellenmektedir.

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