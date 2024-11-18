Güncel TCMB Döviz Kurları Yayınlandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detayları:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|34.4321
|34.4940
|34.4080
|34.5458
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.1828
|22.3274
|22.0807
|22.4614
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.8621
|4.8860
|4.8587
|4.8973
|1
|EURO
|36.3227
|36.3881
|36.2973
|36.4427
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|43.4045
|43.6308
|43.3742
|43.6963
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|38.7248
|38.9735
|38.6668
|39.0319
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1194
|3.1517
|3.1173
|3.1590
|1
|KANADA DOLARI
|24.3995
|24.5095
|24.3092
|24.6026
|1
|KUVEYT DİNARI
|111.3056
|112.7620
|109.6360
|114.4534
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.0953
|3.1162
|3.0932
|3.1233
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.1727
|9.1890
|9.1039
|9.2582
|100
|JAPON YENİ
|22.1862
|22.3331
|22.1041
|22.4179
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD DOLARI
|1.5485
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|7.0707
|DANİMARKA KRONU
|1
|ABD DOLARI
|0.8871
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|10.99
|İSVEÇ KRONU
|1
|ABD DOLARI
|154.82
|JAPON YENİ
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.