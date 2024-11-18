Güncel TCMB Döviz Kurları Yayınlandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detayları:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 34.4321 34.4940 34.4080 34.5458 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.1828 22.3274 22.0807 22.4614 1 DANİMARKA KRONU 4.8621 4.8860 4.8587 4.8973 1 EURO 36.3227 36.3881 36.2973 36.4427 1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.4045 43.6308 43.3742 43.6963 1 İSVİÇRE FRANGI 38.7248 38.9735 38.6668 39.0319 1 İSVEÇ KRONU 3.1194 3.1517 3.1173 3.1590 1 KANADA DOLARI 24.3995 24.5095 24.3092 24.6026 1 KUVEYT DİNARI 111.3056 112.7620 109.6360 114.4534 1 NORVEÇ KRONU 3.0953 3.1162 3.0932 3.1233 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.1727 9.1890 9.1039 9.2582 100 JAPON YENİ 22.1862 22.3331 22.1041 22.4179

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.5485 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 7.0707 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.8871 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 10.99 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 154.82 JAPON YENİ

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.