DOLAR
34,53 -0,26%
EURO
36,52 -0,61%
ALTIN
2.890,96 -1,89%
BITCOIN
3.101.357,56 -0,21%

Güncel TCMB Döviz Kurları Yayınlandı!

TCMB, bugün aldığı döviz kurlarını açıkladı. İşte en güncel veriler ve rakamlar.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:46
Güncel TCMB Döviz Kurları Yayınlandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detayları:

Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI34.432134.494034.408034.5458
1AVUSTRALYA DOLARI22.182822.327422.080722.4614
1DANİMARKA KRONU4.86214.88604.85874.8973
1EURO36.322736.388136.297336.4427
1İNGİLİZ STERLİNİ43.404543.630843.374243.6963
1İSVİÇRE FRANGI38.724838.973538.666839.0319
1İSVEÇ KRONU3.11943.15173.11733.1590
1KANADA DOLARI24.399524.509524.309224.6026
1KUVEYT DİNARI111.3056112.7620109.6360114.4534
1NORVEÇ KRONU3.09533.11623.09323.1233
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ9.17279.18909.10399.2582
100JAPON YENİ22.186222.333122.104122.4179

Çapraz Kurlar

BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.5485AVUSTRALYA DOLARI
1ABD DOLARI7.0707DANİMARKA KRONU
1ABD DOLARI0.8871İSVİÇRE FRANGI
1ABD DOLARI10.99İSVEÇ KRONU
1ABD DOLARI154.82JAPON YENİ

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜİK'ten İş Gücü İstatistikleri: İstihdam Artışı Devam Ediyor
2
Altın Fiyatları Rekor Kırıyor: Kilogram 3 Milyon 23 Bini Geçti
3
Bakan Bolat Bağdat'ta Büyük Kalkınma Yolu Projesini Destekledi
4
Çin'de Genç İşsizlik Oranı Ekim'de Yüksek Seyretti
5
TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Demografik Krizi Tartıştı
6
TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Listesi
7
Güncel TCMB Döviz Kurları Yayınlandı!

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme