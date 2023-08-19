Günde 2000 TL kazandırıyor, ama çalışacak işçi yok! Nedenini duyan şaşıp kalıyor

Bazı sektörler piyasada arz ve talebi dengelemekte zorlanmakta, kalifiye eleman bulmakta güçlük çekmektedir. Personel sıkıntısı yaşayan inşaat sektörüyle ilgili olarak ise DİSİDER Yönetim Kurulunda başkan yardımcısı olarak görev yapan Mahmut Biroğlu, yaptığı açıklamada yaşadıklarına inanamadığını belirterek, "işsizlik olduğunu düşünmüyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

“Ülkemizde vatandaşları çalıştıramıyoruz." diye konuşan Mahmut Biroğlu, "Yakında yurt dışından eleman getirip kalifiye eleman açığına dikkat çekmek zorunda kalacağız" dedi. Maaşın yüksek olduğunu ancak insan gücü eksiğimizin olduğunu söyleyen Biroğlu'nun paylaşımı kısa süre içerisinde ilgi gördü.





NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI ARIYAN SEKTÖR BÜYÜYOR!

Diyarbakır Girişimci ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulunun başkan yardımcılı görevini yürüten Mahmut Biroğlu, inşaat sektörünün başta Diyarbakır olmak üzere birçok ilde yaşadığı krizden bahsetti. “Günlük 1.500 TL ile 2.000 TL arasında ödeme yapmaktayız. Buna rağmen eleman bulamadık” diyen Mahmut Biroğlu, “Şu anda bütün sektörler eleman ihtiyacı içinde." dedi.

"İŞSİZLİK OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Mahmut Biroğlu, konuşmasının devamında “Bizim bünyemizde bile 700'den fazla işçi depremin merkez üssünde çalışıyor. 200'e yakın alanımız var. Maalesef belirttiğim gibi fiyatına rağmen eleman bulamadık. Bu gidişle yurt dışından da eleman getireceğiz” ifadelerini kullandı. Sektör temsilcileri, bu durumun gelecekte büyük sorunlara yol açabileceği görüşünde. “Ülkemizde işsizlik var diyorlar. İnanamadım” diyen Biroğlu, “Kadro açığı çok büyük. Organize sanayi bölgelerinde özel üretim elemanı ihtiyacı vardır. Her alanda eleman ihtiyacı olduğunu ancak bu ihtiyacın karşılanamadığını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.