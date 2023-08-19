  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Günde 2000 TL kazandırıyor, ama çalışacak işçi yok! Nedenini duyan şaşıp kalıyor

Günde 2000 TL kazandırıyor, ama çalışacak işçi yok! Nedenini duyan şaşıp kalıyor

Yayınlanma:
Günde 2000 TL kazandırıyor, ama çalışacak işçi yok! Nedenini duyan şaşıp kalıyor
Hayat pahalılığının giderek arttığı bu dönemde bu alanda günlük 2000 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Ek gelir ve aynı zamanda yeni bir gelir kaynağı olarak görülse de bu alanı kimse sevmiyor. Sektör temsilcilerinin yakındığı ve "İşsizlik olduğuna inanamıyorum" dediği iddianın detayları haberimizde..

Bazı sektörler piyasada arz ve talebi dengelemekte zorlanmakta, kalifiye eleman bulmakta güçlük çekmektedir. Personel sıkıntısı yaşayan inşaat sektörüyle ilgili olarak ise DİSİDER Yönetim Kurulunda başkan yardımcısı olarak görev yapan Mahmut Biroğlu, yaptığı açıklamada yaşadıklarına inanamadığını belirterek, "işsizlik olduğunu düşünmüyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

“Ülkemizde vatandaşları çalıştıramıyoruz." diye konuşan Mahmut Biroğlu, "Yakında yurt dışından eleman getirip kalifiye eleman açığına dikkat çekmek zorunda kalacağız" dedi. Maaşın yüksek olduğunu ancak insan gücü eksiğimizin olduğunu söyleyen Biroğlu'nun paylaşımı kısa süre içerisinde ilgi gördü.

Günde 2000 TL kazandırıyor, ama çalışacak işçi yok! Nedenini duyan şaşıp kalıyor

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI ARIYAN SEKTÖR BÜYÜYOR!

Diyarbakır Girişimci ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulunun başkan yardımcılı görevini yürüten Mahmut Biroğlu, inşaat sektörünün başta Diyarbakır olmak üzere birçok ilde yaşadığı krizden bahsetti. “Günlük 1.500 TL ile 2.000 TL arasında ödeme yapmaktayız. Buna rağmen eleman bulamadık” diyen Mahmut Biroğlu, “Şu anda bütün sektörler eleman ihtiyacı içinde." dedi.

"İŞSİZLİK OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Mahmut Biroğlu, konuşmasının devamında “Bizim bünyemizde bile 700'den fazla işçi depremin merkez üssünde çalışıyor. 200'e yakın alanımız var. Maalesef belirttiğim gibi fiyatına rağmen eleman bulamadık. Bu gidişle yurt dışından da eleman getireceğiz” ifadelerini kullandı. Sektör temsilcileri, bu durumun gelecekte büyük sorunlara yol açabileceği görüşünde. “Ülkemizde işsizlik var diyorlar. İnanamadım” diyen Biroğlu, “Kadro açığı çok büyük. Organize sanayi bölgelerinde özel üretim elemanı ihtiyacı vardır. Her alanda eleman ihtiyacı olduğunu ancak bu ihtiyacın karşılanamadığını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ekonomi
İş Bankası kampanyanın kralını patlattı! Hesap açtırana faizsiz kredi müjdesi
İş Bankası kampanyanın kralını patlattı! Hesap açtırana faizsiz kredi müjdesi
4A 4B 4C emeklileri hemen maaş hesabına baksın! 2000 TL ek ödemeler hesaplara geçti
4A 4B 4C emeklileri hemen maaş hesabına baksın! 2000 TL ek ödemeler hesaplara geçti
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'tan 150 bin TL faizsiz kredi! Başvurular için gözler o tarihte
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'tan 150 bin TL faizsiz kredi! Başvurular için gözler o tarihte
Benzin istasyonlarında uzun kuyruk var! Sebebi bu kez indirim: Ankara, İstanbul, İzmir güncel benzin fiyatları
Benzin istasyonlarında uzun kuyruk var! Sebebi bu kez indirim: Ankara, İstanbul, İzmir güncel benzin fiyatları
Altını doları tarihe gömen yatırım! Parası olan buna bassın... Çok kazandırıyor
Altını doları tarihe gömen yatırım! Parası olan buna bassın... Çok kazandırıyor
Emekliler bu ay rahat nefes alacak! Banka şubesine koşan 17.500 TL ek ödemeyi cebine atacak
Emekliler bu ay rahat nefes alacak! Banka şubesine koşan 17.500 TL ek ödemeyi cebine atacak
Çocuğu ilkokul, ortaokul, liseye giden ailelere müjde! Başvurana 1300 TL kırtasiye yardımı verilecek
Çocuğu ilkokul, ortaokul, liseye giden ailelere müjde! Başvurana 1300 TL kırtasiye yardımı verilecek