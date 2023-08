Günde 2000 TL'ye bu işi yapacak eleman bulunamıyor! Sektör alarm veriyor

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği'nde (DİSİDER) yönetim kurulu balkan yardımcışığı görevini yürüten Mahmut Biroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında yakın gelecekte personel ihtiyacının karşılanması için yurt dışından personel getirilmesi gerekebileceğini anlattı. Deprem felaketinin ardından özellikle inşaat sektöründe vasıflı eleman sıkıntısının yaşandığından bahseden Biroğlu, Bu yüzden eleman eksiğimiz var. Ayrıca ücretler de arttı. Şu anda deneyimli ustalara 1.500 ila 2.000 TL ödüyoruz. Ama personeli bulamıyorum. Şirketimizde etkilenen bölgelerde 700'den fazla kişi çalışıyor ve yaklaşık 200 kişi eksiğimiz var. Ne yazık ki, teklif ettiğiniz miktara rağmen, herhangi bir personel bulamıyoruz. Bu gidişle yurt dışından eleman davet edilecek. ” diye konuştu.

"İşsizliğin var olduğunu söylediler ama ben buna inanmadım."





Sadece inşaat sektörünün değil birçok iş sektörünün insana ihtiyacı olduğunu anlatan Birol, "Yanımızda Kuzey Irak'a giden elemanlarımız var. Avrupa'ya giden tır şoförlerimiz de var" dedi. Ama burada aynı fiyatı veriyoruz. Bu konunun gelecekte daha fazla soruna yol açacağına inanıyoruz. Umarım düşündüğümüz gibi değildir. Ülkemizde işsizlik var diyorlar ama ben inanmadım. Artık her sektörün yeteneklere ihtiyacı var. Organize sanayi bölgelerindeki imalatçıların da insan gücüne ihtiyacı olduğu gibi, taahhüt işi yapan firmalar için de kamu müteahhitlerinin de insan gücüne ihtiyacı vardır. Her sektörün insan kaynağına ihtiyacı vardır. Hatta ulaşım sektöründe bazı firmalar şu an şoför bulamadıkları için işlerini kesiyorlar" dedi.

"Gençler kolay iş peşinde"

Mahmut Biroğlu, nitelikli personel yetiştirilmediği takdirde çok sayıda işin sekteye uğrayabileceği konusuna dikkat çekti ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençler basit işler istiyor. Gençlere nasihat. Bırakın bu düşünceyi. Hedefe ulaşılabilir. Türkiye, son yıllarda üretimde merkezi bir konuma geldi. Nitelikli personel eğitilmezse başarısız olurlar. Örneğin inşaat sektöründe kalifiye eleman yoksa bu süreç daha uzun sürecektir. ”