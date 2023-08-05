Günde bir bardak çay parasına binlerce lira alın! Böyle fırsat bir daha gelmez

TEB bankası, müşterilerine yönelik yeni fırsatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son kampanyasıyla nakit ihtiyacı olan vatandaşlara sevindirici bir haber verdi. Diğer bankaların faizlerindeki artış ve vade adetlerindeki kısıtlamaları düşünüldüğünde, ihtiyaç kredisi almak isteyenleri bir adım geriye itmişti. Ancak TEB bankası, müşterilere sunduğu son kredi fırsatıyla bu durumu tersine çevirdi.ü

10 BİN LİRAYA KADAR KREDİ DÜŞÜK FAİZLİ





TEB bankasının yayımladığı kampanyada, müşterilere 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. 36 aya varan vade seçenekleriyle, müşterilere kolay ödeme koşulları sağlanıyor. Ayrıca, düşük faiz oranı olan %1,89 ile müşterilere cazip bir teklif sunuluyor.

TEB bankasının uzun vadeli ve düşük faizli kredi kampanyası, diğer bankalardaki yüksek faiz oranlarından bunalan müşteriler için önemli bir çözüm sunuyor. Banka müşterilerine mobil şube üzerinden kolay başvuru imkanı da sunarak işlemleri kolaylaştırıyor.

Bu kampanya sayesinde müşteriler, aylık ödeme yükümlülüğünün düşük olması nedeniyle ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabiliyorlar. TEB bankasının müşteri memnuniyetine odaklı çalışmaları ve uygun kredi fırsatları, bankanın tercih edilme nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.