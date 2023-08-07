Günde bir paket sigara parasına 50.000 TL kredi! Emeklilere ballı kaymaklı fırsat geldi

PTT'nin sponsor olduğu ihtiyaç kredisi kampanyaları sadece emeklilik müşterilerine yöneliktir. PTT'den emekli maaşı alan vatandaşlar bu özel kredi olanağından N Kolay'dan yararlanabiliyor. Maalesef diğer vatandaşlar bu promosyondan yararlanamıyor.

"Uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri"

Kampanya kapsamında sunulan 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi faiz oranları %3,19 ile %5,09 arasında değişecek. Müşterinin emeklilik sonrası maaşına ve kredibilitesine göre belirlenen faiz oranları ile daha uygun koşullarda kredi kullandırılmaktadır. Bu sayede emeklilerin finansal ihtiyaçlarına uygun faiz oranlarında nakit avans kullandırılmaktadır.





Kredi başvuru koşulları

70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandırımı için belirli kriterler geçerlidir. Bu kredinin toplam maliyeti talep edilen kredi tutarının binde beşi kadar verilecektir. Kampanya kapsamında sunulan minimum kredi tutarı 250 TL olarak belirlendi. Yani emekliler 1.250TL'den 70.000TL'ye kadar kredi çekme imkanına sahipler.

Emekli sayılabilmesi için 80 yaşının üzerinde olmanız gerekmektedir. Kredi vadesiyle müşterinin yaşının toplamı 83'ü geçmemelidir. Örneğin 80 yaşında bir emekli üç yıla kadar kredi çekebilir.

Kredi tutarı ve geri ödeme planı

Kampanya kapsamındaki kredilerde aylık minimum çekim tutarı 65,99 TL, maksimum oran ise 7 bin 453 TL'dir. Emeklilere yönelik özel kampanya, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte esnek ödeme seçenekleri sunulmaktadır. PTT kampanyasının amacı emekli vatandaşlarımızın üzerindeki mali yükü hafifletmektir. Ancak kredi başvurusunda bulunmadan önce promosyon şartlarını dikkatlice incelemek ve doğru karar vermek önemlidir.