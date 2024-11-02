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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ekim Ayı İhracatı 1 Milyar Doları Geçti

Ekim ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 1 milyar 77 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:02
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ekim Ayı İhracatı 1 Milyar Doları Geçti

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekim Ayı İhracat Rakamları

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ekim ayında 1 milyar 77 milyon 606 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre %4,6’lık bir azalma göstermektedir.

GAİB Açıklaması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

"Cumhuriyet Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle bazı miktar azalmalar yaşanmasına rağmen, ihracatçılarımız 1,1 milyar dolara yakın bir ihracatla önemli bir başarıya imza atmış oldu. Bu rakamlar, ihracatçılarımızın tüm zorluklara rağmen üretmeye ve gelişmeye devam ettiğini gösteriyor."

Sonuç

Bölgedeki ihracatçıların gösterdiği dayanıklılık, ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve bölgenin ticari potansiyelini artırmaktadır.

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