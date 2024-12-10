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Güneydoğu Anadolu'dan 11 Ayda 3,1 Milyar Dolar Hububat İhracatı

Güneydoğu Anadolu, geçen yıl 11 ayda 3,1 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın önemli bir kısmı Suriye'ye yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:22
Güneydoğu Anadolu'dan 11 Ayda 3,1 Milyar Dolar Hububat İhracatı

Güneydoğu Anadolu'dan Önemli İhracat Rakamı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bu yılın ilk 11 ayında 3,1 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi. GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, bu rakamın sektördeki önemli bir başarıyı temsil ettiği vurgulandı.

Kadooğlu'ndan Suriye İle Ticaret Vurgusu

GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, açıklamasında küresel ekonomideki durgunluğa rağmen Suriye ile ticarette yaşanan %10'luk artışa dikkat çekti. 250 milyon doları aşan Suriye’ye yapılan ihracat, bölgedeki ticari potansiyeli ortaya koyarken, Suriye'nin Türkiye'nin hububat ihracatında ne kadar önemli bir pazar olduğunu da gösterdi.

Suriye'nin Potansiyeli ve İhtiyaçlar

Kadooğlu, Suriye'nin iç karışıklık ve savaş koşullarında dikkat çekici bir ticari hacme ulaştığını belirterek, “Suriye nüfusunun yaklaşık 2 katı büyüklüğündeki Irak'a, 4 kat daha fazla hububat ihraç ediyoruz. Bu durum, Suriye'deki potansiyelin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.

Gıda Güvenliği Vurgusu

Kadooğlu, Suriye'deki ailelerin birçok temel gıda ürününde Türk malını tercih ettiğini ifade ederek, “2023 verilerine göre Suriye, ayçiçek yağı ve buğday ununun %70'ini Türkiye'den temin ediyor. Gıda arz güvenliği açısından bu durumu daha iyi değerlendirmek istiyoruz” diyerek bölgedeki iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan ve Hükümete Teşekkür

Kadooğlu, Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'deki yeni dönem konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete teşekkürlerini iletti. Bu sürecin, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki birçok sektöre olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı.

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