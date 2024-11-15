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Güneydoğu Anadolu'nun Hububat İhracatı 2,8 Milyar Doları Aştı

Güneydoğu Anadolu, 10 ayda 2,8 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:16
Güneydoğu Anadolu'nun Hububat İhracatı 2,8 Milyar Doları Aştı

Güneydoğu Anadolu'dan İhracat Rüzgarı

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri (GAİB), yılın 10 ayında 2,8 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihraç etti. Bu rakam, bölgenin ticari gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Öne Çıkan İhraç Ürünleri

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, ekim ayında 76,7 bin ton makarna, 31,4 bin ton ayçiçeği yağı ve 13 bin tonun üzerinde bisküvi, gofret, çikolata ve kakao içeren ürünler ihraç edildi. Ekim ayında gerçekleştirilen toplam ihracat miktarı ise 291 milyon dolar olarak belirlendi.

GAİB Başkanı Celal Kadooğlu'ndan Açıklamalar

GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölgenin değerlerinin daha fazla tanıtılması ve tüketici trendlerine göre ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yılın 10 ayında tatlı, bisküvi, gofret, çikolata ve kakao içeren ürünlerde toplam ihracatın 120 bin tona yaklaştığını ve bu ürünlerin getirilerinin 430 milyon doları bulduğunu ifade etti.

Rekabet Gücü ve Gelecek Vizyonu

Kadooğlu, bu ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatlarının 3,5 ila 4 dolar arasında değiştiğini ve bunun maddi getirisinin yıldan yıla arttığını belirtti. Gaziantep gibi şehirlerin çikolata ve fıstıktan mamul üretiminde güçlü olduklarını vurgulayan Kadooğlu, "Katma değerli ürün sayımızı artırmalıyız. Sosyal medya gibi yeni nesil iletişim kanallarını kullanarak bu ürünleri yurt dışındaki tüketicilere daha iyi tanıtabilirsek, tüm dünya Gaziantep'i konuşur." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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