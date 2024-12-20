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Güneydoğu Kariyer Fuarı Şanlıurfa'da 26-27 Aralık'ta Başlıyor

Güneydoğu Kariyer Fuarı, 26-27 Aralık'ta Harran Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek ve 150 firma katılacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:14
Güneydoğu Kariyer Fuarı Şanlıurfa'da 26-27 Aralık'ta Başlıyor

Güneydoğu Kariyer Fuarı Şanlıurfa'da

Güneydoğu Kariyer Fuarı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 26-27 Aralık tarihleri arasında Harran Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarın tanıtımı, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde düzenlendi. Açılışta konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, etkinliğin kentin tüm sektörleri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Vali Şıldak, fuarda 150'ye yakın firma ve kuruluşun stant açacağını duyurarak, programda kariyer söyleşisi, iş mülakatı simülasyonu ve çeşitli atölyelerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Şıldak, bölgede gıda, tarım, hayvancılık ve sanayi gibi alanlarda önemli gelişmelerin yaşandığını vurguladı. "Şanlıurfa, son dönemde bu temel sektörlerde de kabuğunu kırıyor ve hak ettiği yere gelmek için önemli adımlar atıyor," dedi.

Etkinlik, Harran Üniversitesi ve diğer bölge üniversitelerindeki öğrencilere ve mezunlara kariyer planlaması ile istihdam fırsatları sunacak. Ayrıca, mesleki ve teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin iş ve staj imkanlarından faydalanmasını hedefliyor.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, fuara 12 üniversitenin katılacağını belirterek, "Bu üniversiteler, kendi öğrencileriyle birlikte hem üniversitemizi hem şehrimizi tanıyacaklar," dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Türkiye’nin en genç ve dinamik şehirlerinden biri olan Şanlıurfa’nın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının önemine değindi.

Programa, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Numan Günay, Haliliye Belediye Başkan Vekili Mehmet Erol, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Ali Atlas ve birçok davetli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yapılacak olan Güneydoğu Kariyer Fuarı...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yapılacak olan Güneydoğu Kariyer Fuarı 26-27 Aralık'ta Harran Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek fuarın tanıtımı, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde yapıldı. Tanıtım toplantısına katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yapılacak olan Güneydoğu Kariyer Fuarı...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yapılacak olan Güneydoğu Kariyer Fuarı 26-27 Aralık'ta Harran Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek fuarın tanıtımı, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde yapıldı. Tanıtım toplantısına katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuşma yaptı.

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