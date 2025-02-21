Güneydoğulu Hububatçılardan Irak'a 2 Milyar Dolar İhracat Hedefi

Güneydoğulu Hububatçılardan Hedef: 2030'da 2 Milyar Dolar İhracat

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, son 15 yılda %130 ihracat artışı sağladıkları Irak pazarına 2030 yılına kadar 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 2024 yılında Irak'a gerçekleştirdiği 10,7 milyar dolarlık ihracatın 2,9 milyar dolarlık kısmı Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildi. Bu ihracatın 1 milyar 151 milyon dolarlık kısmı hububat sektörüne ait. En yüksek ihracat da 376,8 milyon dolarla değirmencilik ürünlerinde gerçekleşti.

İkinci sırada pastacılık ürünleri 301,5 milyon dolarla yer alırken, üçüncü sırada ise 156 milyon dolarla bitkisel yağ bulunuyor. Türkiye'nin geçen yıl Irak'a gerçekleştirdiği toplam 2,1 milyar dolarlık hububat ihracatı içinde Güneydoğu Anadolu'nun payı %53,5 olarak kaydedildi.

Kadooğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak arasında işbirliklerinin artması ve ticaret hacminin genişlemesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ancak, komşu sınır ülkelerdeki siyasi ve ticari gelişmelerden hızlı bir şekilde etkilendiklerini vurguladı:

"Türkiye'nin ana pazarı olarak gördüğümüz Irak ve Suriye gibi ülkelerde ekonomik gelişimden daha fazla pay almak isteyen rakiplerimiz, bölgede sıkı bir şekilde izleme yapıyor. Ticari ilişkilerini artırmanın yollarını arıyorlar. Bu tarz atakların önüne geçmek ve ana pazarlarımızı korumak için yaptığımız çalışmaların ne kadar verimli olduğu konusunda geçmişten deneyimlerimiz var. Irak'a son 15 yıl içinde ihracatımız %130 artışla 1 milyar 151 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2030 yılına kadar 2 milyar dolar ihracat hedefimiz bulunuyor."