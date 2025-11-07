Güngör: Turizm İşletme Belgesi Harçlarındaki Artış Küçük İşletmelere Ağır Yük

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TBMM gündeminde bulunan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamındaki düzenlemelerin, turizm işletme belgesi harçlarının ciddi oranda artırılmasını öngördüğünü belirtti. Güngör, söz konusu artışların özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını kaydetti.

Güngör, "Teklifte yer alan turizm işletme belgesi harçlarının önemli ölçüde artırılması, işletmelerimizin giderlerini ciddi şekilde yükseltecektir. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli turizm işletmeleri açısından yüksek maliyet anlamına gelmektedir. Sektörümüz zaten artan enerji, personel ve girdi maliyetleri ile mücadele ederken, yeni bir yıllık harç uygulaması bu yükü daha da ağırlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Yıllık 367 bin TL ilave maliyet

Güngör, daha önce yalnızca bir kez alınan turizm işletme belgesi harcının artık her yıl alınmasının planlandığını belirterek, "Özellikle küçük ve orta ölçekli, aile işletmesi niteliğindeki tesisler için son derece olumsuz bir gelişmeden söz ediyoruz. Daha önce yalnızca bir kez ödenen turizm işletme belgesi harcının artık her yıl alınması planlanıyor. Bu da en küçük işletmeler için dahi yılda yaklaşık 367 bin TL ilave yıllık maliyet anlamına geliyor" dedi.

Sektör temsilcilerinin görüşleri alınmalı

MATSO Başkanı, turizmin istihdama ve döviz gelirine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, yeni düzenlemeler yapılırken sektör temsilcilerinin görüşlerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyledi. Güngör, "İşletmelerimizin rekabet gücünü zayıflatacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Turizm bölgelerinde sürdürülebilir işletmeciliği destekleyen politikalar öncelikli olmalıdır. Turizm gelir getirir, ancak maliyetlerin aşırı arttığı bir ortamda bu gelir sürdürülebilir olmaz. Bizler sektörün sorunlarını yakından biliyoruz ve çözüm için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tür ek maliyetler, özellikle küçük işletmelerimizin dayanma gücünü olumsuz etkiler" şeklinde konuştu.

