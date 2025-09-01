Günlük Elektrik Verileri: Türkiye'de 917 bin 859 megavatsaat Üretim, 915 bin 950 megavatsaat Tüketim

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 859 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 915 bin 950 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik tüketime ilişkin veriler

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 666 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 870 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Üretim kaynakları

Üretimde ilk sırada %21,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, %21,1 ile doğal gaz ve %14,1 ile güneş santralleri izledi.

İthalat ve ihracat

Türkiye, dün 5 bin 257 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 348 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.