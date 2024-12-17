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Günün Ekonomi Raporu: Borsa Düşüşte, Dolar ve Avro Piyasası

İstanbul piyasalarında borsa düşerken, döviz fiyatları serbest piyasada dikkat çekiyor. İşte gün ortası detayları.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:23
Günün Ekonomi Raporu: Borsa Düşüşte, Dolar ve Avro Piyasası

Günden Öne Çıkanlar

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9910 liradan, avro 36,7300 liradan işlem görüyor. Aynı zamanda, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,61'lik bir düşüşle 9.936,77 puana geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi

Dün günü 9.997,66 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 14,96 puan ve %0,15 artışla 10.012,62 puandan başlayarak, saat 13.00 itibarıyla 60,90 puan kaybederek 9.936,77 puana düştü. Gün içinde en düşük 9.912,43, en yüksek ise 10.040,44 puanı gördü.

Sektörel Gelişmeler

Günün ilk yarısında sanayi endeksi %0,92, hizmetler endeksi %0,56, mali endeks %0,59 ve teknoloji endeksi %0,04 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si değer kazanırken, 79'u değer kaybetti.

İşlem Gören Hisseler

Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Ereğli Demir Çelik yer alıyor.

Piyasa Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %39,66, bileşik getirisi ise %43,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Piyasalarda Durum

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 153,80 düzeyinde işlem görüyor. Ayrıca, altının ons fiyatı %0,5 azalış ile 2.640 dolara gerilerken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,4 düşüşle 73,2 dolardan alıcı buluyor.

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