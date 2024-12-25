Güven Endeksi Aralık'ta Hizmet, Perakende ve İnşaatta Yükseldi

Güven Endeksi Aralık Ayında Yükseliş Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksinin yükseldiğini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, güven endeksi Aralık ayında hizmet sektöründe %2,4, perakende ticaret sektöründe %1,2 ve inşaat sektöründe %1,9 artış kaydetti. Bu artışlar, sırasıyla 113,6; 113 ve 89,4 değerlerine ulaştı.

Hizmet Sektörü Detayları

Hizmet sektöründeki analize göre, bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu %1,5, talep ise %1,1 artış gösterdi. Gelecek 3 aylık süreçte hizmetlere olan talep beklentisi ise %4,5 olarak belirlendi.

Perakende Ticaret Sektörü Analizi

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar %6,7 oranında artarken, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi %0,9 oldu. Ancak mevcut mal stok seviyesinde %3,1 bir azalma söz konusu.

İnşaat Sektörü Beklentileri

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde %1,1 bir azalma gözlemlenirken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısına ilişkin beklentide %4,4 artış öngörülüyor.